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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:09
удалил
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 13 лип, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:14
вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать.
Востаннє редагувалось Kabanchik
в П'ят 13 лип, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:16
Kabanchik написав:
вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать.
..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .
Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !
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холява
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:31
холява написав: Kabanchik написав:
вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать.
..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .
Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !
Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то?
Расслабься, никому оно не надо.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:34
Kabanchik написав: холява написав: Kabanchik написав:
вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать.
..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .
Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !
Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то?
Расслабься, никому оно не надо.
Спасибо , что удалили.
Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость ....
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 13 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:35
холява написав: Kabanchik написав:
вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать.
..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .
Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !
Злые мы тут, прошедшие через множество валютных кризисов и нае.алов Кабанчики.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:36
..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .
Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости ![/quote]
Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то?
Расслабься, никому оно не надо.[/quote]
Если Вы удалите ХУЕТЕНЬ и копию моего идиотского послания я буду Вам благодарен.[/quote]
Так удалил же. Или не все? Сойдет? Что там конкретно памятного было - картинка или текст?
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Kabanchik
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:38
Kabanchik
Очень признателен Вам , что все удалили.
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холява
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:50
холява
Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость .
Кабан трохи здивував ,бо тут вже так не спілкуються ,можливо живе на "сусідньому" весь час ,а сюди забігає так, "понюхати" ,але "підстрелять" колись.Від всих не сховаєшся ,а злість від життя в напрузі у людей .Самі розумієте.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:56
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