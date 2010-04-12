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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:04

  сірий написав::lol: :lol:
  Перес де Куэльяр написав:
  rasmus написав:Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....

Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?

*Відправлено з Чату


плесень очень любит баксы. потом баксы не сдашь, светятся в УФ, а гривну плесень не любит
гривневое депо рулит всегда
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:17

Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.
yaroslav_p
 
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