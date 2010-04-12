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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:04
сірий написав:
:lol:
Перес де Куэльяр написав: rasmus написав:
Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....
Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?*Відправлено з Чату
плесень очень любит баксы. потом баксы не сдашь, светятся в УФ, а гривну плесень не любит
гривневое депо рулит всегда
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Yuri_61
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:17
Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.
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yaroslav_p
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