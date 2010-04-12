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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:04
сірий написав:
:lol:
Перес де Куэльяр написав: rasmus написав:
Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....
Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?*Відправлено з Чату
плесень очень любит баксы. потом баксы не сдашь, светятся в УФ, а гривну плесень не любит
гривневое депо рулит всегда
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Yuri_61
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:17
Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.
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yaroslav_p
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:44
yaroslav_p написав:Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.
богата наша страна на идиотов...
игнор:
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bamper
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:10
Думаю Ваши предсказания не сбудутся. Обьективно франция сейчас играет лучше хорватии. Если судить по полуфиналам, то вообще франция может даже устроить разгром. Очень усталыми выглядят хорваты. Настрой конечно дело очень важное да и куча других факторов может сыграть не в пользу франции, но классом и игрой они превосходят хорватов в разы. Посмотрим. Сам болею за хорватов но они и так уже сделали больше чем могли.
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