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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 806
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
506
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:04

  сірий написав::lol: :lol:
  Перес де Куэльяр написав:
  rasmus написав:Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....

Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?

*Відправлено з Чату


плесень очень любит баксы. потом баксы не сдашь, светятся в УФ, а гривну плесень не любит
гривневое депо рулит всегда
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:17

Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:44

  yaroslav_p написав:Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.

богата наша страна на идиотов...
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:10

  Libo написав:
  rasmus написав:Мой прогноз.
Франция - Хорватия 1:0 или 2:1. Пенальти, если дойдет до этого - орел/решка.



Я не прогнозирую. Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы. Информация получена из будущего. Соответственно делаю ставки. Бог знает, я не жадный, лишнего мне не надо. Только на пропой. На это дело на месяц мне хватит и миллиона. Потом я перезжаю в местность, где есть казино.

:lol: :lol: :lol:


Думаю Ваши предсказания не сбудутся. Обьективно франция сейчас играет лучше хорватии. Если судить по полуфиналам, то вообще франция может даже устроить разгром. Очень усталыми выглядят хорваты. Настрой конечно дело очень важное да и куча других факторов может сыграть не в пользу франции, но классом и игрой они превосходят хорватов в разы. Посмотрим. Сам болею за хорватов но они и так уже сделали больше чем могли.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 01:03

  Libo написав:
  rasmus написав:
  Libo написав:Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы.

Искренне желаю удачи!


После матча скинь мне номер своей карточки. От меня ящик шампанского. :lol:


Болею за хорватов, как написал ранее искренне желаю удачи и им и Вам.
Но ... победят французы. (
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 01:10

Re: Валютный рынок в контексте

Делаем ставки. Хорватия - Франция 3:1.
Слава Украине! Давай, давай!
Kabanchik
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