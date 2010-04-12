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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:44

  yaroslav_p написав:Yuri_61
Не знаю, у меня 5 лет в банке закатанной пролежали, в земле, правда, в прокладки замотал))).
И ничего. Как новые.

богата наша страна на идиотов...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:10

  Libo написав:
  rasmus написав:Мой прогноз.
Франция - Хорватия 1:0 или 2:1. Пенальти, если дойдет до этого - орел/решка.



Я не прогнозирую. Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы. Информация получена из будущего. Соответственно делаю ставки. Бог знает, я не жадный, лишнего мне не надо. Только на пропой. На это дело на месяц мне хватит и миллиона. Потом я перезжаю в местность, где есть казино.

:lol: :lol: :lol:


Думаю Ваши предсказания не сбудутся. Обьективно франция сейчас играет лучше хорватии. Если судить по полуфиналам, то вообще франция может даже устроить разгром. Очень усталыми выглядят хорваты. Настрой конечно дело очень важное да и куча других факторов может сыграть не в пользу франции, но классом и игрой они превосходят хорватов в разы. Посмотрим. Сам болею за хорватов но они и так уже сделали больше чем могли.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 01:03

  Libo написав:
  rasmus написав:
  Libo написав:Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы.

Искренне желаю удачи!


После матча скинь мне номер своей карточки. От меня ящик шампанского. :lol:


Болею за хорватов, как написал ранее искренне желаю удачи и им и Вам.
Но ... победят французы. (
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 01:10

Re: Валютный рынок в контексте

Делаем ставки. Хорватия - Франция 3:1.
Слава Украине! Давай, давай!
Kabanchik
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Победит футболобандеровщина, и ничего русский Иван здесь уже не изменит. Иван, иди бухай.
Василий Рыбников,

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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:08

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:агония :mrgreen:


Зображення



Василь...Украину давно приспали/обокрали и оставили людей в нищете (и без медицины и социальной помощи)..а вы, порохоботы, продолжайте бить в бубны и "славить Украину"...выглядить уже не смешно, а горько
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:10

Харкiв ранок Гагарiн 26/34 .

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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:29

  холява написав:
Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость ....



не злость, а зависть и ненависть...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:42

  prodigy написав:Василь...Украину давно приспали/обокрали и оставили людей в нищите (и без медецины и социальной помощи)..а вы, порохоботы, продолжайте бить в бубны и "славить Украину"...выглядить уже не смешно, а горько

Ви пiд впливом , чи Вам особисто стало жити гiрше? Якщо кожен буде стогнати ,як все погано ,то це породжу€ негатив в суспiльствI,а також тотальний саботаж на реформи ,починаючи з лiкаря закiнчуючи управлiнцями великих пiдпри€Мств I це також € завданням ворога , через iнформацiйнI вкиди ,дескридитувати владу Украiни ,послабити ii . А народ дурний ,який настрiй - так I буде жити свого розуму нема , що не Влада винна ,а йде пiдривна робота скрiзь з елементами дiй та зомбування,щоб нашкодити ДержавI Украiна,а шкодять насамперед самi собI . Ви про це не думали?

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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:52

холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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