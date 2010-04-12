богата наша страна на идиотов...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:44
богата наша страна на идиотов...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:10
Думаю Ваши предсказания не сбудутся. Обьективно франция сейчас играет лучше хорватии. Если судить по полуфиналам, то вообще франция может даже устроить разгром. Очень усталыми выглядят хорваты. Настрой конечно дело очень важное да и куча других факторов может сыграть не в пользу франции, но классом и игрой они превосходят хорватов в разы. Посмотрим. Сам болею за хорватов но они и так уже сделали больше чем могли.
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:03
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:10
Re: Валютный рынок в контексте
Делаем ставки. Хорватия - Франция 3:1.
Слава Украине! Давай, давай!
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:59
Победит футболобандеровщина, и ничего русский Иван здесь уже не изменит. Иван, иди бухай.
Василий Рыбников,
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:08
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:10
Харкiв ранок Гагарiн 26/34 .
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:29
не злость, а зависть и ненависть...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:42
Ви пiд впливом , чи Вам особисто стало жити гiрше? Якщо кожен буде стогнати ,як все погано ,то це породжу€ негатив в суспiльствI,а також тотальний саботаж на реформи ,починаючи з лiкаря закiнчуючи управлiнцями великих пiдпри€Мств I це також € завданням ворога , через iнформацiйнI вкиди ,дескридитувати владу Украiни ,послабити ii . А народ дурний ,який настрiй - так I буде жити свого розуму нема , що не Влада винна ,а йде пiдривна робота скрiзь з елементами дiй та зомбування,щоб нашкодити ДержавI Украiна,а шкодять насамперед самi собI . Ви про це не думали?
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:52
холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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