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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5433543454355436>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:10

Харкiв ранок Гагарiн 26/34 .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:29

  холява написав:
Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость ....



не злость, а зависть и ненависть...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:42

  prodigy написав:Василь...Украину давно приспали/обокрали и оставили людей в нищите (и без медецины и социальной помощи)..а вы, порохоботы, продолжайте бить в бубны и "славить Украину"...выглядить уже не смешно, а горько

Ви пiд впливом , чи Вам особисто стало жити гiрше? Якщо кожен буде стогнати ,як все погано ,то це породжує негатив в суспiльствI,а також тотальний саботаж на реформи ,починаючи з лiкаря, закiнчуючи управлiнцями великих пiдприємств I це також є завданням москальського ворога , через iнформацiйнI вкиди ,дескридитувати Владу України ,послабити її . А народ дурний, який настрiй - так I буде жити, свого розуму нема , що не Влада винна ,а йде пiдривна системна робота скрiзь з елементами протидiй Владі у всьому , та зомбуванням населення "все пропало" ,щоб нашкодити перш за все ДержавI ,а як виявляється люди які потрапили під вплив цієї гнітющої пропаганди, шкодять насамперед самi собI . Ви про це не думали?

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 14 лип, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:52

холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:59

  Vlad442 написав:Объясните мне, не финансисту, как повышение учетной ставки помогает сдерживать инфляцию? Уменьшается кредитование, деловая активность? Та что в этом хорошего.


Да. Заемные деньги становятся дороже.
Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции... :)

Палка о двух концах - если навалить всем денег, без подъема экономики - цены вырастут. Чтоб цены не росли - надо наваливать меньше.

Понятно, что реальная польза будет только при росте экономики. Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:02

  sergey_sryvkin написав:Да. Заемные деньги становятся дороже.
Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...

Ага.
Сейчас "стерилизуют" Х денег, а через год в систему вернут Х+17,5% денег.
"Сдерживание инфляции" по-украински
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:14

sergey_sryvkin
Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.

А мне почему то на каждом шагу только и видится повышение цен :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:14

  Сибарит написав:.........
  ЛАД написав:Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.

По иногда пробегающей мимо меня информации, в США инфляция около 2%, но для получения кредита ниже 10% нужно иметь очень хорошую кредитную историю. Речь о кредитах для малого бизнеса.

Честно говоря, не интересовался кредитами в США для МСБ. :)
И цифры не попадались.
Но вот, например, по Германии:
Кредиты в Германии до 100.000 евро без взноса собственного капитала
Если Вы открыли фирму в течении последних 3 лет, то у Вас есть возможность взять кредит для компании на 5 или 10 лет с низкой процентной ставкой. До 30.000 евро от всей суммы Вы можете использовать на оснащение и оборудование предприятия. При этом если у вас есть компаньон, то каждый из Вас может взять этот вид кредита на компанию. Дополнительное преимущество этого кредита состоит в том, что он выдаётся без наличия в компании собственного капитала. За погашения кредита полную ответственность несёт предприниматель который оформил кредит.
...........
Какая процентная ставка у этого кредита?

При продолжительности выплаты кредита в течении 5 лет эффективная процентная ставка составляет 2,63 %. Выплата кредита и процентной ставки начинается спустя год после оформления кредита.

При продолжительности выплаты кредита в течении 10 лет эффективная процентная ставка составляет 2,89 %. Выплата кредита и процентной ставки начинается спустя два год после оформления кредита.
Кредиты в Германии до 500.000 ...

http://www.investingberlin.com/financing/crediti-v-germanii/
Вот фраза Руслана Черного, шеф-редактора портала Finclub:
В ближайшие 2-3 года дешевые кредиты не предусматриваются. Мы не будем видеть существенного снижения стоимости кредитов до 10%, как в России или в Польше, потому что риски украинской экономики достаточно велики. .... Поэтому пока не будет риск государства такой, как в Европе, у нас не будут такие кредиты, как там.

https://biz.nv.ua/publications/kogda-u-nas-budut-kredity-kak-v-evrope-eksperty-1277369.html. Так это в Польше и России.
Попробую позже поискать информацию по США.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:18

Василь-Рівне

Коллега , огромное СПАСИБО .
Я просто не подумал , что кто то , вот так просто напишет , что это все чепуха .
Впредь, это будет ,прежде всего мне наука .
Нечего хвастаться.
А вообще очень тронут Вашим вниманием .
С Уважением Холява.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:27

  Vitl написав:sergey_sryvkin
Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.

А мне почему то на каждом шагу только и видится повышение цен :?:


Значит, денег наливают таки больше, чем растет экономика.

Зарплаты выросли, а толку чуть.
sergey_sryvkin
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