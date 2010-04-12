prodigy написав:Василь...Украину давно приспали/обокрали и оставили людей в нищите (и без медецины и социальной помощи)..а вы, порохоботы, продолжайте бить в бубны и "славить Украину"...выглядить уже не смешно, а горько
Ви пiд впливом , чи Вам особисто стало жити гiрше? Якщо кожен буде стогнати ,як все погано ,то це породжує негатив в суспiльствI,а також тотальний саботаж на реформи ,починаючи з лiкаря, закiнчуючи управлiнцями великих пiдприємств I це також є завданням москальського ворога , через iнформацiйнI вкиди ,дескридитувати Владу України ,послабити її . А народ дурний, який настрiй - так I буде жити, свого розуму нема , що не Влада винна ,а йде пiдривна системна робота скрiзь з елементами протидiй Владі у всьому , та зомбуванням населення "все пропало" ,щоб нашкодити перш за все ДержавI ,а як виявляється люди які потрапили під вплив цієї гнітющої пропаганди, шкодять насамперед самi собI . Ви про це не думали?
холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
ЛАД написав:Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.
По иногда пробегающей мимо меня информации, в США инфляция около 2%, но для получения кредита ниже 10% нужно иметь очень хорошую кредитную историю. Речь о кредитах для малого бизнеса.
Честно говоря, не интересовался кредитами в США для МСБ. И цифры не попадались. Но вот, например, по Германии:
Кредиты в Германии до 100.000 евро без взноса собственного капитала Если Вы открыли фирму в течении последних 3 лет, то у Вас есть возможность взять кредит для компании на 5 или 10 лет с низкой процентной ставкой. До 30.000 евро от всей суммы Вы можете использовать на оснащение и оборудование предприятия. При этом если у вас есть компаньон, то каждый из Вас может взять этот вид кредита на компанию. Дополнительное преимущество этого кредита состоит в том, что он выдаётся без наличия в компании собственного капитала. За погашения кредита полную ответственность несёт предприниматель который оформил кредит. ........... Какая процентная ставка у этого кредита?
При продолжительности выплаты кредита в течении 5 лет эффективная процентная ставка составляет 2,63 %. Выплата кредита и процентной ставки начинается спустя год после оформления кредита.
При продолжительности выплаты кредита в течении 10 лет эффективная процентная ставка составляет 2,89 %. Выплата кредита и процентной ставки начинается спустя два год после оформления кредита. Кредиты в Германии до 500.000 ...
В ближайшие 2-3 года дешевые кредиты не предусматриваются. Мы не будем видеть существенного снижения стоимости кредитов до 10%, как в России или в Польше, потому что риски украинской экономики достаточно велики. .... Поэтому пока не будет риск государства такой, как в Европе, у нас не будут такие кредиты, как там.
Коллега , огромное СПАСИБО . Я просто не подумал , что кто то , вот так просто напишет , что это все чепуха . Впредь, это будет ,прежде всего мне наука . Нечего хвастаться. А вообще очень тронут Вашим вниманием . С Уважением Холява.