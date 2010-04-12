Додано: Суб 14 лип, 2018 11:53

sergey_sryvkin написав: Да. Заемные деньги становятся дороже.

Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...



Палка о двух концах - если навалить всем денег, без подъема экономики - цены вырастут. Чтоб цены не росли - надо наваливать меньше.



Понятно, что реальная польза будет только при росте экономики. Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы. Да. Заемные деньги становятся дороже.Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...Палка о двух концах - если навалить всем денег, без подъема экономики - цены вырастут. Чтоб цены не росли - надо наваливать меньше.Понятно, что реальная польза будет только при росте экономики. Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.

У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше, а производство то же.Я не видел как это может сработать, надеялся финансисты мне расскажут, но, видимо, я был прав. Это не таргетирование инфляции, а отсрочка с плохими последствиями.Зачем давать ипотеку под 18%, когда можно занять государству. Эти деньги могли достаться строителям, запустился бы мультипликатор но государство оттягивает деньги с реального сектора, аккумулируя на своих счетах. Они не работают.По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены. Есть постоянные издержки, которые приходится раскидывать на меньший оборот. Есть обанкротившиеся конкуренты, которые раньше сдерживали жадность. 10 игроков на рынке не договорятся завысить цены, а 3 уже вполне могут.