sergey_sryvkin написав:Да. Заемные деньги становятся дороже. Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...
Палка о двух концах - если навалить всем денег, без подъема экономики - цены вырастут. Чтоб цены не росли - надо наваливать меньше.
Понятно, что реальная польза будет только при росте экономики. Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.
У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше, а производство то же. Я не видел как это может сработать, надеялся финансисты мне расскажут, но, видимо, я был прав. Это не таргетирование инфляции, а отсрочка с плохими последствиями.
Зачем давать ипотеку под 18%, когда можно занять государству. Эти деньги могли достаться строителям, запустился бы мультипликатор но государство оттягивает деньги с реального сектора, аккумулируя на своих счетах. Они не работают.
По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены. Есть постоянные издержки, которые приходится раскидывать на меньший оборот. Есть обанкротившиеся конкуренты, которые раньше сдерживали жадность. 10 игроков на рынке не договорятся завысить цены, а 3 уже вполне могут.
prosecutor написав: Думаю Ваши предсказания не сбудутся. Обьективно франция сейчас играет лучше хорватии. Если судить по полуфиналам, то вообще франция может даже устроить разгром. Очень усталыми выглядят хорваты. Настрой конечно дело очень важное да и куча других факторов может сыграть не в пользу франции, но классом и игрой они превосходят хорватов в разы. Посмотрим. Сам болею за хорватов но они и так уже сделали больше чем могли.
Банальной земной логикой я полностью с тобой согласен ... Но я получил информацию от Высшего Разума, который предопределяет наше будущее, а посему знает его ... Он отчетливо мне произнес: Cro-a-ti-a ... Я повинуюсь воле Божьей. Я Его послушный и кроткий сын.
Василь-Рівне написав:холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Ребят, ну вы с ума не сходите. Там учиться намного приятнее и проще чем здесь.