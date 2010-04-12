«Сегодняшнее решение Нацбанка по ставке является в определенном смысле игрой на опережение и отражает высокие инфляционные риски второго полугодия. Сезонное укрепление гривны и удешевление продуктовой корзины способствовали замедлению инфляции в июне до 9,9% в годовом измерении против 11,7% в мае. В то же время рост цен производителей ускорился из-за высоких цен на топливо, соответственно разрыв между ценами потребителей и производителей растет, что впоследствии негативно отразится на инфляции. Кроме того, сезонная осенняя девальвация гривны и возможный рост цен на газ для населения также могут ускорить инфляцию во второй половине года», - сказал начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

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Хотя некоторые участники торгов уже начали обсуждать экспортные риски. Они боятся, что негативные ожидания Нацбанка подтолкнут крупные корпорации к сворачиванию продаж доллар. Это нормальная реакция любого бизнеса - если экономические ожидания власти ухудшаются и закладываются негативные сценарии, они тут же начинают готовиться к девальвации гривны. То есть менее активно продавать на межбанке свободную часть выручки, и провоцировать дефицит СКВ. После чего рынок «наступает на свой же хвост»: девальвацию провоцируют не реальные предпосылки и факторы, а только лишь ожидания этой девальвации.