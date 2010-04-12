sergey_sryvkin написав:Да. Заемные деньги становятся дороже. Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...
Палка о двух концах - если навалить всем денег, без подъема экономики - цены вырастут. Чтоб цены не росли - надо наваливать меньше.
Понятно, что реальная польза будет только при росте экономики. Вот, ее и стимулируют - т.к. цену продавцу повышать не получается, а заработать хочется, остается наращивать объемы.
У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше, а производство то же. Я не видел как это может сработать, надеялся финансисты мне расскажут, но, видимо, я был прав. Это не таргетирование инфляции, а отсрочка с плохими последствиями.
Зачем давать ипотеку под 18%, когда можно занять государству. Эти деньги могли достаться строителям, запустился бы мультипликатор но государство оттягивает деньги с реального сектора, аккумулируя на своих счетах. Они не работают.
По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены. Есть постоянные издержки, которые приходится раскидывать на меньший оборот. Есть обанкротившиеся конкуренты, которые раньше сдерживали жадность. 10 игроков на рынке не договорятся завысить цены, а 3 уже вполне могут.
Василь-Рівне написав:холява Ваша доця молодчінка і умнічка. Мені навіть важко уявити скільки праці вона вклала для того щоб ТАМ вивчитись, це солідно, це потужно, це надвисокий рівень інтелекту та працездатності. Напевне немає нічого ліпшого в житті як пишатися такими дітьми і ні в якому разі не витирайте свої повідомлення про такі речі, вони потрібні саме розумним та адекватним людям, тому не прогинайтесь перед дебілами та олігофренами слухайте себе, своє серце і пишіть все те світле, що йде з Вашої душі, бо чорнухи, агресії, злоби, ненависті, заздрості, невігластва, юродства тут аж занадто забагато.
Ребят, ну вы с ума не сходите. Там учиться намного приятнее и проще чем здесь.
Vlad442 написав:По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены.
А рост цены - падением объемов... Имелось ввиду, что при прочих равных, если покупателям налили/заняли денег, то можно цены повысить, а если у покупателей денег мало, цену поднять не выйдет, придется искать больше покупателей, производить больше товаров/услуг.
Vlad442 написав:По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены.
А рост цены - падением объемов... Имелось ввиду, что при прочих равных, если покупателям налили/заняли денег, то можно цены повысить, а если у покупателей денег мало, цену поднять не выйдет, придется искать больше покупателей, производить больше товаров/услуг.
если у покупателей мало денег они не смогут купить больше ибо у них же мало денег
Еще один аргумент в пользу «сигнальности» решения НБУ - неочевидное влияние предыдущих повышений ставки на цену денег в экономике. Нацбанк с октября 2017 по январь 2018 года три раза повышал учетную ставку, но ставки по депозитам продолжали падать. А это не побуждало украинцев сменить потребление на сбережение. В отдельные месяцы депозитный портфель банков рос только за счет капитализации процентов, а не притока вкладов. И только после повышения учетной ставки в марте до 17% депозитные ставки перестали падать, хотя и не начали расти.
Очень зависимой от монетарных решений НБУ оказалась доходность ОВГЗ. И повышая ставку, Нацбанк толкает вверх стоимость правительственных займов, что, в теории, должно уберечь Минфин от расширения дефицита бюджета. «Повышение учетной ставки имело довольно слабый эффект для депозитных ставок, но заметно повысило стоимость заимствований для правительства. Высокая учетная ставка - это еще и предохранитель от чрезмерных расходов правительства, которые могли бы способствовать дальнейшему росту инфляции», - объясняет Михаил Демкив.
«Сегодняшнее решение Нацбанка по ставке является в определенном смысле игрой на опережение и отражает высокие инфляционные риски второго полугодия. Сезонное укрепление гривны и удешевление продуктовой корзины способствовали замедлению инфляции в июне до 9,9% в годовом измерении против 11,7% в мае. В то же время рост цен производителей ускорился из-за высоких цен на топливо, соответственно разрыв между ценами потребителей и производителей растет, что впоследствии негативно отразится на инфляции. Кроме того, сезонная осенняя девальвация гривны и возможный рост цен на газ для населения также могут ускорить инфляцию во второй половине года», - сказал начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. ..... Хотя некоторые участники торгов уже начали обсуждать экспортные риски. Они боятся, что негативные ожидания Нацбанка подтолкнут крупные корпорации к сворачиванию продаж доллар. Это нормальная реакция любого бизнеса - если экономические ожидания власти ухудшаются и закладываются негативные сценарии, они тут же начинают готовиться к девальвации гривны. То есть менее активно продавать на межбанке свободную часть выручки, и провоцировать дефицит СКВ. После чего рынок «наступает на свой же хвост»: девальвацию провоцируют не реальные предпосылки и факторы, а только лишь ожидания этой девальвации.
13.07.2018 Паламарчук 2023Цей матеріал ви можете прочитати українською мовою
Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.
ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.
По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.
«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.