Додано: Суб 14 лип, 2018 18:25

Та я вже зрозумів, що ті, хто не знає китайську і любу іншу іноземну, вважають, що вивчити її це як два пальці об асфальт. Тому я, тут, намагаюсь не встрявати от з такими проФФесорами в дискусії і дуже поважаю тих, хто зробив це сам, а не розказує про міфічного сина куми, який після п"ятої літри рисовго пива нібито сказав, нібито по китайські, що китайська таки це легкодоступна фігня.Ну так, а хто перевірить:В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее…Юная дама: «Чо, бабуля, в твое время татушек-то не было? Чо пялишься?»Бабуля: «Доця, в мое время всё было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Академии Наук.Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано «повторно не замораживать».