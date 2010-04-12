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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Дожили: Украине грозит дефолт

Ага і навіть видно звідки там вуха стирчать!

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:16

До старта полномасштабной избирательной кампании 2-3 месяца.
Если не дадут до этого - то не дадут до завершения всех выборов.
Это очевидно
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:34

  Василь-Рівне написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дожили: Украине грозит дефолт

Ага і навіть видно звідки там вуха стирчать!

Так ,пане Василь ,це поки дуже гучнI та передчаснI заяви з такими заголовками ,але люди ж читають , та вiрять такому.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:46

  Грйс-мэн написав:До старта полномасштабной избирательной кампании 2-3 месяца.
Если не дадут до этого - то не дадут до завершения всех выборов.
Это очевидно

сказать-то чего хотели ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:04

  Грйс-мэн написав:До старта полномасштабной избирательной кампании 2-3 месяца.
Если не дадут до этого - то не дадут до завершения всех выборов.
Это очевидно

Давайте поки що так категорично не казати.
Чекаємо сигналу МВФ типу:"Ми вітаємо Україну,що вона прийняла поправку до Закону АКС,в той же час чекаємо виконання ще 2 ключових умов для отримання траншу."
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:12

  pesikot написав:
  Грйс-мэн написав:До старта полномасштабной избирательной кампании 2-3 месяца.
Если не дадут до этого - то не дадут до завершения всех выборов.
Это очевидно

сказать-то чего хотели ?

Думаю, что кредиторы дефолта не допустят (даже при нашем желании).
А вот финансировать "стабильность" и "життя па-новому" они точно не будут. А наоборот - будут пытаться выжать максимум.
Поэтому нужно готовиться к неприятным курсовым и инфляционным сюрпризам
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:15

  Перес де Куэльяр написав:
  Василь-Рівне написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дожили: Украине грозит дефолт

Ага і навіть видно звідки там вуха стирчать!

Так ,пане Василь ,це поки дуже гучнI та передчаснI заяви з такими заголовками ,але люди ж читають , та вiрять такому.


А в чём собственно проблема :?: Дефолт в определённой степени уже имеет место и произошёл.Просто некоторые думают, что дефолт - это когда всё рушится, падают дома, в магазине нет хлеба даже и другое.Дефолт - это невыполнение долговых обязательст - явление встречающееся повсеместно.И такое выполнение этих самых обязательств, как у нас является тем самым дефолтом.Живём с ним дальше и бум жить :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:16

  Василь-Рівне написав:
  airmax78 написав:Ребят, ну вы с ума не сходите. Там учиться намного приятнее и проще чем здесь

В Китаї? Китайська мова, тисячі ієрогліфів це просто? Ви це все вивчили досконально легко і просто? Маєте диплом китайською? Продемонструєте фото як холява? Чи це нічим не підкріплені Ваші фантазії?

У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:25

Гурман Та я вже зрозумів, що ті, хто не знає китайську і любу іншу іноземну, вважають, що вивчити її це як два пальці об асфальт. Тому я, тут, намагаюсь не встрявати от з такими проФФесорами в дискусії і дуже поважаю тих, хто зробив це сам, а не розказує про міфічного сина куми, який після п"ятої літри рисовго пива нібито сказав, нібито по китайські, що китайська таки це легкодоступна фігня. :D Ну так, а хто перевірить:

В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее…
Юная дама: «Чо, бабуля, в твое время татушек-то не было? Чо пялишься?»
Бабуля: «Доця, в мое время всё было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Академии Наук.
Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано «повторно не замораживать».
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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