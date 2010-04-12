Грйс-мэн написав:До старта полномасштабной избирательной кампании 2-3 месяца. Если не дадут до этого - то не дадут до завершения всех выборов. Это очевидно
сказать-то чего хотели ?
Думаю, что кредиторы дефолта не допустят (даже при нашем желании). А вот финансировать "стабильность" и "життя па-новому" они точно не будут. А наоборот - будут пытаться выжать максимум. Поэтому нужно готовиться к неприятным курсовым и инфляционным сюрпризам
Перес де Куэльяр написав:Дожили: Украине грозит дефолт
Ага і навіть видно звідки там вуха стирчать!
Так ,пане Василь ,це поки дуже гучнI та передчаснI заяви з такими заголовками ,але люди ж читають , та вiрять такому.
А в чём собственно проблема Дефолт в определённой степени уже имеет место и произошёл.Просто некоторые думают, что дефолт - это когда всё рушится, падают дома, в магазине нет хлеба даже и другое.Дефолт - это невыполнение долговых обязательст - явление встречающееся повсеместно.И такое выполнение этих самых обязательств, как у нас является тем самым дефолтом.Живём с ним дальше и бум жить
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
airmax78 написав:Ребят, ну вы с ума не сходите. Там учиться намного приятнее и проще чем здесь
В Китаї? Китайська мова, тисячі ієрогліфів це просто? Ви це все вивчили досконально легко і просто? Маєте диплом китайською? Продемонструєте фото як холява? Чи це нічим не підкріплені Ваші фантазії?
У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.
Гурман Та я вже зрозумів, що ті, хто не знає китайську і любу іншу іноземну, вважають, що вивчити її це як два пальці об асфальт. Тому я, тут, намагаюсь не встрявати от з такими проФФесорами в дискусії і дуже поважаю тих, хто зробив це сам, а не розказує про міфічного сина куми, який після п"ятої літри рисовго пива нібито сказав, нібито по китайські, що китайська таки це легкодоступна фігня. Ну так, а хто перевірить:
В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее… Юная дама: «Чо, бабуля, в твое время татушек-то не было? Чо пялишься?» Бабуля: «Доця, в мое время всё было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Академии Наук. Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано «повторно не замораживать».
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне написав:Гурман Та я вже зрозумів, що ті, хто не знає китайську і любу іншу іноземну, вважають, що вивчити її це як два пальці об асфальт. Тому я, тут, намагаюсь не встрявати от з такими проФФесорами в дискусії і дуже поважаю тих, хто зробив це сам, а не розказує про міфічного сина куми, який після п"ятої літри рисовго пива нібито сказав, нібито по китайські, що китайська таки це легкодоступна фігня. Ну так, а хто перевірить:
В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее… Юная дама: «Чо, бабуля, в твое время татушек-то не было? Чо пялишься?» Бабуля: «Доця, в мое время всё было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Академии Наук. Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано «повторно не замораживать».
Я не сказал что выучить другой язык как 2 пальца ... . Люди всю жизнь общаясь на соседском языке , чи на рідній мові , досконально их даже выучить не могут , я просто сказал что всё зависит от человека , кто то быстрее бегает , но не умеет плавать , а кто то наоборот. А мифическому сыну моего мифического кума китайский зашел очень легко .