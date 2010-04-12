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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5435543654375438

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.

Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа.
Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.
Vlad442
 
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