Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.
Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа. Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.