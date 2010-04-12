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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5435543654375438

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.

Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа.
Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:51

  Vlad442 написав:
  Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.

Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа.
Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.



Всем Спасибо за добрые слова.
Для простого общения в Китае достаточно знать где то 3.5 тыс иероглифов.
Чтобы читать свободно газеты около 5 тыс.
Для защиты диссертации не менее 10 тыс.(программа сканирует текст и считает количество )
Вообще то в китайском языке около 25 тыс .иер.
Редкий профессор знает более 20 тыс.
Кроме того все работы выпускников сканируются на уровень плагиата.
допускается 25% плагиата.
....(у моей 6,6%)
...РАЗГОВАРИВАЮТ на китайском МНОГИЕ.
Писать иерогл. и читать и растолковать написанное могут не так много людей .
В Китае около 50 методов подсчета...деньги считают по одному , животных по другому, чашки по третьему , ну и т.д.
Да и на счет удивления по знанию языка...
Это постоянная практика , когда люди, в общественном транспорте или где то там удивляются как иностранец может выучить китайский.
..и первый вопрос тебе , а как зовут твою бабушку или деда , где работают , как за внуками смотрят....ну и конечно ...а что ты кушал.
Извините если отвлек.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13

холява А дочка и на докторантуру оставалась? Дальше домой или там работать будет?
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:23

Гурман
Нет , не осталась.(мое больное место ).
Вот домой и все.
Работала (или вернее подрабатывала )на проводке судов в лоцманской кампании .
А сейчас домой и ВСЕ.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:32

Грйс-мэн
Дефолт может быть разный. Реструктуризация Яресько по сути тоже была дефолтом. Мы можем, к примеру, отдавать долги МВФ, а частным заёмщикам ... зась. Ну или новая реструктуризация. :) :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:39

  холява написав:Гурман
Нет , не осталась.(мое больное место ).
Вот домой и все.
Работала (или вернее подрабатывала )на проводке судов в лоцманской кампании .
А сейчас домой и ВСЕ.

У кума ситуация похуже , малому ещё год магистратуры , он там сильно пристрастился к футболу ( играет и тренирует университетскую команду , что то они там выиграли более менее значимое) , а китайцам тоже он очень нравится они думают что так европеизируются , играет там много и чиновников и бизнесменов , нажил через футбол хорошие знакомства , предлагают работу с неплохой оплатой от 6000 долларов на первых порах , а он внушил себе что он футболист , счя вот приехал домой пробивает английскую визу хочет пробоваться в какие то английские клубы из второстепенных лиг и никого не слушает , вот так он хочет и всё тут.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

Формально отказ от выплаты 3 миллиардов России это дефолт.
Не так страшен дефолт, как его последствия. Если после дефолта страна оказывается отрезана от всех рынков заимствования, это плохо. Если инвесторы понимают, что этот дефолт не из-за отсутствия денег, а из вредности и что их это не коснется, это другое.
Vlad442
 
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