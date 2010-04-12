Додано: Суб 14 лип, 2018 20:51

Vlad442 написав: Гурман написав: У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот. У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.

Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа.

Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев. Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа.Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.

Всем Спасибо за добрые слова.Для простого общения в Китае достаточно знать где то 3.5 тыс иероглифов.Чтобы читать свободно газеты около 5 тыс.Для защиты диссертации не менее 10 тыс.(программа сканирует текст и считает количество )Вообще то в китайском языке около 25 тыс .иер.Редкий профессор знает более 20 тыс.Кроме того все работы выпускников сканируются на уровень плагиата.допускается 25% плагиата.....(у моей 6,6%)...РАЗГОВАРИВАЮТ на китайском МНОГИЕ.Писать иерогл. и читать и растолковать написанное могут не так много людей .В Китае около 50 методов подсчета...деньги считают по одному , животных по другому, чашки по третьему , ну и т.д.Да и на счет удивления по знанию языка...Это постоянная практика , когда люди, в общественном транспорте или где то там удивляются как иностранец может выучить китайский...и первый вопрос тебе , а как зовут твою бабушку или деда , где работают , как за внуками смотрят....ну и конечно ...а что ты кушал.Извините если отвлек.