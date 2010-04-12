Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.
Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа. Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.
Гурман написав:У кума сын заканчивает магистратуру в Китае , по китайски говорит так , что у незнающих его китайцев , общающимися с ним впервые, становится европейский разрез глаз от удивления.Так он говорил что ему китайский был очень простым , значительно проще английского , а другим наоборот.
Людям свойственно преувеличивать успехи своих детей. Как кто-то может по английски с жутким акцентом два слова по телефону сказать и работает менеджером на 500 баксов, так родители-дяди-тети рассказывают всем, что гениальный ребенок свободно владеет английским и работает на супер работе, а хедхантеры предлагают еще в 5 раз больше, но чадо не идет, так как там меньше простора для развития и скучней работа. Когда вы лично будете способны оценить успехи племянника или дадите его на тест знающим независимым людям, тогда и выясните сколько правды в бахвальстве кумовьев.
Всем Спасибо за добрые слова. Для простого общения в Китае достаточно знать где то 3.5 тыс иероглифов. Чтобы читать свободно газеты около 5 тыс. Для защиты диссертации не менее 10 тыс.(программа сканирует текст и считает количество ) Вообще то в китайском языке около 25 тыс .иер. Редкий профессор знает более 20 тыс. Кроме того все работы выпускников сканируются на уровень плагиата. допускается 25% плагиата. ....(у моей 6,6%) ...РАЗГОВАРИВАЮТ на китайском МНОГИЕ. Писать иерогл. и читать и растолковать написанное могут не так много людей . В Китае около 50 методов подсчета...деньги считают по одному , животных по другому, чашки по третьему , ну и т.д. Да и на счет удивления по знанию языка... Это постоянная практика , когда люди, в общественном транспорте или где то там удивляются как иностранец может выучить китайский. ..и первый вопрос тебе , а как зовут твою бабушку или деда , где работают , как за внуками смотрят....ну и конечно ...а что ты кушал. Извините если отвлек.
холява написав:Гурман Нет , не осталась.(мое больное место ). Вот домой и все. Работала (или вернее подрабатывала )на проводке судов в лоцманской кампании . А сейчас домой и ВСЕ.
У кума ситуация похуже , малому ещё год магистратуры , он там сильно пристрастился к футболу ( играет и тренирует университетскую команду , что то они там выиграли более менее значимое) , а китайцам тоже он очень нравится они думают что так европеизируются , играет там много и чиновников и бизнесменов , нажил через футбол хорошие знакомства , предлагают работу с неплохой оплатой от 6000 долларов на первых порах , а он внушил себе что он футболист , счя вот приехал домой пробивает английскую визу хочет пробоваться в какие то английские клубы из второстепенных лиг и никого не слушает , вот так он хочет и всё тут.
Формально отказ от выплаты 3 миллиардов России это дефолт. Не так страшен дефолт, как его последствия. Если после дефолта страна оказывается отрезана от всех рынков заимствования, это плохо. Если инвесторы понимают, что этот дефолт не из-за отсутствия денег, а из вредности и что их это не коснется, это другое.
Vlad442 написав:Формально отказ от выплаты 3 миллиардов России это дефолт. Не так страшен дефолт, как его последствия. Если после дефолта страна оказывается отрезана от всех рынков заимствования, это плохо. Если инвесторы понимают, что этот дефолт не из-за отсутствия денег, а из вредности и что их это не коснется, это другое.
Вот с 3 млрд. РФ как раз второй случай. Сейчас, если что, будет первый - из-за отсутствия денег с вытекающими последствиями. Но дефолт - вопрос не сегодняшнего дня, а вот его предчувствие ... От внешних рынков заимствования сегодня мы уже практически отрезаны.
budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
Там скоріш ситуація в іншому. У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
Як казав проф Преображенський разруха не в клозетах-разруха в головах....
1 Бізнес який не розвивається - тухне і досить швидко 2 Бізнес без обліку-профанація,яка не дає можливості в майбутньому розширити/змінити/покращити знайти нові відгалуження
Звідси висновок Якщо людині в облом раз в рік три години витратити на облік- значить вона профан,який загнеться в найближчий час.
Вам то яке діло загнеться його бізнес чи ні?!Щось не загнувся за багато років.Судячи з того, як ви колись описували стан справ свого підприємництва і десятки років неймовірних зусиль, щоб придбати щось елементарне для більш-менш нормального життя, то ваші поради Долярчику абсолютно ні до чого.