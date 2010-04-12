Пользователи социальных сетей высмеяли фото с брифинга украинского президента Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. Снимок был опубликован главным редактором украинского издания «Таймер» Юрием Ткачевым в соцсети Facebook. На фото видно, что зал, где проходило мероприятие, был практически пуст. Несколько мест в первых рядах заняли журналисты и фотографы.
Gumanoid написав:Пользователи социальных сетей высмеяли фото с брифинга украинского президента Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. Снимок был опубликован главным редактором украинского издания «Таймер» Юрием Ткачевым в соцсети Facebook. На фото видно, что зал, где проходило мероприятие, был практически пуст. Несколько мест в первых рядах заняли журналисты и фотографы.
15.07.18 09:28 Тимошенко и Коломойского застали в отеле в Польше. ФОТО Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского заметили вместе в одном из отелей в Польше.
Интересно что в этот раз косатая пообещала слить за медиаподдержку.
Еще один аргумент в пользу «сигнальности» решения НБУ - неочевидное влияние предыдущих повышений ставки на цену денег в экономике. Нацбанк с октября 2017 по январь 2018 года три раза повышал учетную ставку, но ставки по депозитам продолжали падать. А это не побуждало украинцев сменить потребление на сбережение. В отдельные месяцы депозитный портфель банков рос только за счет капитализации процентов, а не притока вкладов. И только после повышения учетной ставки в марте до 17% депозитные ставки перестали падать, хотя и не начали расти.
Очень зависимой от монетарных решений НБУ оказалась доходность ОВГЗ. И повышая ставку, Нацбанк толкает вверх стоимость правительственных займов, что, в теории, должно уберечь Минфин от расширения дефицита бюджета. «Повышение учетной ставки имело довольно слабый эффект для депозитных ставок, но заметно повысило стоимость заимствований для правительства. Высокая учетная ставка - это еще и предохранитель от чрезмерных расходов правительства, которые могли бы способствовать дальнейшему росту инфляции», - объясняет Михаил Демкив.
предохранитель от чрезмерных расходов...возможно, но не факт...то, что запланировали распилить будет распилено при любой ставке (они ведь за это боролись со "злочинной владой попередників")
13.07.2018 Паламарчук 2023Цей матеріал ви можете прочитати українською мовою
Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.
ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.
По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.
«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.
набор слов...до 20 июля и после дефолта не будет... и в 2019 году тоже (после выборов новой влади МВФ найлет пару лямов)...бояться дефолта следует не Украине, а МВФ и другим кредиторам. А вообще-то Яйценюк большой мерзавец, начал эту вредную реструктуризацию задолженности в 2014...в апреле после захвата Крыма и начала АТО надо было объявить дефолт и обнулить долги
Vitl написав:А в чём собственно проблема Дефолт в определённой степени уже имеет место и произошёл.Просто некоторые думают, что дефолт - это когда всё рушится, падают дома, в магазине нет хлеба даже и другое.Дефолт - это невыполнение долговых обязательст - явление встречающееся повсеместно.И такое выполнение этих самых обязательств, как у нас является тем самым дефолтом.Живём с ним дальше и бум жить
Общемировой долг в первом квартале 2017 года вырос до рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов мирового ВВП(источник МВФ)
prodigy написав:предохранитель от чрезмерных расходов...возможно, но не факт...то, что запланировали распилить будет распилено при любой ставке (они ведь за это боролись со "злочинной владой попередників")
НБУ, зная что грядёт стахановский распил, действует на упреждение, и с помощью ставки пытается стерилизовать "лишнюю" гривну. Возможно, НБУ знает что-то ещё, что заставляет его так действовать. Только "на моменте" - это может создавать локальный её дифицит, и безденежье. Но с осени начнутся гривневые дожди и лавины
З України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих. Згідно з висновками Earthsight, під час дії мораторію на вирубування лісу, в обхід не тільки національного законодавства, а й регламентів і сертифікацій ЄС, український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро у 2017 р.
"Наші дані говорять про те, що сотні державних компаній беруть участь у систематичному, свідомому порушенні широкого кола правил під час заготівлі лісу", — йдеться в дослідженні. За даними експертів, майже 60% вирубок порушують встановлені українським законодавством обмеження, найчастіше, під надуманим приводом санітарних рубок.
Дослідження 18 лісозаготівельних ділянок у чотирьох найбільших лісозаготівельних регіонах України, виконане на замовлення Earthsight, показало, що від 67 до 78% рубок є невиправданими і, отже, незаконними.