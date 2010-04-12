Дожили: Украине грозит дефолт



13.07.2018 Паламарчук 2023Цей матеріал ви можете прочитати українською мовою



Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.



ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.



По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.



«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.