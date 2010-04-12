Додано: Нед 15 лип, 2018 11:41

Нам говорят - "госдолг США 18 триллионов долларов". Это правда. Очевидно предполагается, что фраза "триллионы долларов" должна повергнуть читающего в шок. На самом деле долг может измеряться в чём угодно - хоть в квинтиллионах. Его "размер" определяется другой цифрой, а именно - соотношением госдолга к годовому ввп страны. Вот некоторые цифры долгов стран к их годовому ВВП.Россия - совокупный государственный долг (внешний и внутренний) - 18% от годового ввп, на 2014 год. Он у нас низкий, по мировым меркам, это правда.Южная Корея - 35%, Китай - 41% от годового ввп, Индия - 65%, Бразилия - также 65%, Греция - 177%, Япония - 246% (что не мешает ей быть четвёртой экономикой мира и мировым лидером по продолжительности жизни), США - 104%, Ирландия 109%, Сингапур 98%, Бельгия 105% и так далее.Тут конкретные миллиарды/триллионы/триллиарды не важны - понятно что маленькая страна оперирует миллионами, а большая триллионами - важно сколько набрало каждое государство по сравнению со своими годовыми возможностями. Как вы видите, слухи о каком то экстраординарном госдолге США являются преувеличением. О его выплачиваемости мы поговорим ниже, мы только начали.2. Ватники уверяют, что США "живут в долг у всего мира". Но почему то, говоря о 18 триллионах американского госдолга, они забывают упомянуть, что на внешний приходится лишь 5 триллионов. Остальное - это долг внутренний, правительства США перед своими гражданами.Из этих 5 "внешних" триллионов - крупнейшим кредитором США является, нет, ни Китай - ещё один миф и распространённое заблуждение, а Япония. Ей Америка должна 1 триллион 200 миллиардов, Китай на втором месте, с небольшим отрывом. Остальной госдолг размазан тонким слоем, по 100-200 миллиардов, по всем странам мира от Великобритании до Бангладеша. Для сравнения. Годовой отток капитала из России за прошлый год составил 150 миллиардов долларов. Это официально. В этом прогноз на 120. До санкций - по 60 миллиардов утекало из встающей с колен. В год. Это столько же, сколько мы потратили на сочи за 7 лет предолимпиадной стройки.