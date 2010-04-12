Якщо э ті хто винен, то очевидно є ті кому винні. Хоча розмір боргів просто фантастичний і напевно ніколи в повному обсязі не буде виплачений, хіба що намальованими грошима.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:03
Re: Валютный рынок в контексте
Якщо э ті хто винен, то очевидно є ті кому винні. Хоча розмір боргів просто фантастичний і напевно ніколи в повному обсязі не буде виплачений, хіба що намальованими грошима.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:14
Если я не ошибаюсь, то в эти цифры включены и взаимные долги без взаимозачета. А такие случаи достаточно частые. То есть А должен В, а по другим программам и кредитам В должен А, то долг просто суммируется. Хотя с точки зрения обычного обывателя, если А должен тысячу долларов В, а В должен тысячу долларов А, то никто никому не должен, на самом деле суммарно считают общую сумму долгов две тысячи долларов.
Мне кажется, что все всё давно поняли и играют в игру, осознавая, что никто никому полностью ничего не отдаст. Но если остановить процесс наращивания долгов, экономика просто умрёт.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:21
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:35
Re: Валютный рынок в контексте
Як в класиці :
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:40
Корпоративные долгов и облигации это дефолт конкретного предприятия, а не государства. А Фиала говорит именно о государстве.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:41
Re: Валютный рынок в контексте
Нам говорят - "госдолг США 18 триллионов долларов". Это правда. Очевидно предполагается, что фраза "триллионы долларов" должна повергнуть читающего в шок. На самом деле долг может измеряться в чём угодно - хоть в квинтиллионах. Его "размер" определяется другой цифрой, а именно - соотношением госдолга к годовому ввп страны. Вот некоторые цифры долгов стран к их годовому ВВП.
Россия - совокупный государственный долг (внешний и внутренний) - 18% от годового ввп, на 2014 год. Он у нас низкий, по мировым меркам, это правда.
Южная Корея - 35%, Китай - 41% от годового ввп, Индия - 65%, Бразилия - также 65%, Греция - 177%, Япония - 246% (что не мешает ей быть четвёртой экономикой мира и мировым лидером по продолжительности жизни), США - 104%, Ирландия 109%, Сингапур 98%, Бельгия 105% и так далее.
Тут конкретные миллиарды/триллионы/триллиарды не важны - понятно что маленькая страна оперирует миллионами, а большая триллионами - важно сколько набрало каждое государство по сравнению со своими годовыми возможностями. Как вы видите, слухи о каком то экстраординарном госдолге США являются преувеличением. О его выплачиваемости мы поговорим ниже, мы только начали.
2. Ватники уверяют, что США "живут в долг у всего мира". Но почему то, говоря о 18 триллионах американского госдолга, они забывают упомянуть, что на внешний приходится лишь 5 триллионов. Остальное - это долг внутренний, правительства США перед своими гражданами.
Из этих 5 "внешних" триллионов - крупнейшим кредитором США является, нет, ни Китай - ещё один миф и распространённое заблуждение, а Япония. Ей Америка должна 1 триллион 200 миллиардов, Китай на втором месте, с небольшим отрывом. Остальной госдолг размазан тонким слоем, по 100-200 миллиардов, по всем странам мира от Великобритании до Бангладеша. Для сравнения. Годовой отток капитала из России за прошлый год составил 150 миллиардов долларов. Это официально. В этом прогноз на 120. До санкций - по 60 миллиардов утекало из встающей с колен. В год. Это столько же, сколько мы потратили на сочи за 7 лет предолимпиадной стройки.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:46
Ещё одна возможная причина - за не возвращённые долги кредиторы имеют какие-то другие плюшки, поэтому и не особо переживают за их возврат.
Как Януковичу РФ давала кредит, вряд ли рассчитывая на отдачу, цели были другие.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:48
Re: Валютный рынок в контексте
Сравнение стоимости крупнейших публичных компаний России и США
Теперь приведем более точные данные — капитализацию нескольких предприятий США (на конец 2017 года):
Apple: 750$ млрд.
Amazon: 675$ млрд.
Alphabet (Google): 570$ млрд.
Berkshire Hathaway (предприятие Уоррена Баффета): 518$ млрд.
Facebook: 500$ млрд.
Microsoft: 409$ млрд.
В сумме только 6 этих частных американских компании уже превышают отметку в 3400$ млрд, то есть могут полностью покрыть долг перед Японией и Китаем (самыми крупными кредиторами), и еще останется около 1000$ мрлд. И это только 6 компаний — а всего в Америке насчитается около трех десятков предприятий, чья капитализация превышает отметку в 100 млрд долларов.
Теперь приведем для сравнения капитализацию нескольких крупнейших российских предприятий (данные за начало 2017 года):
Роснефть: 70$ млрд.
Сбербанк: 61.5$ млрд.
Газпром: 60$ млрд.
Лукойл: 48$ млрд.
Новатэк: 39$ млрд.
Норильский Никель: 26$ млрд.
Сургутнефтегаз: 18$ млрд.
Магнит: 17$ млрд.
Газпром Нефть: 17$ млрд.
Банк ВТБ: 16$ млрд.
В сумме выходит чуть больше 370$ млрд — то есть 10 самых дорогих компаний РФ более чем в 2 раза «беднее», чем 1 самая дорогая компания США. А капитализация всего фондового рынка РФ — не дотягивает до 500$ млрд.
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:02
Запорiжжя ЧР 31/35-40.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:03
Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".Нагадаю,що депутатська недоторканість поки що не скасована.В разі,якщо вона не буде скасована і для наступного скликання депутатів,то він після обрання в депутати спокійно може повертатись в Україну.
Про що була можлива домовленість?Як варіант - про можливу співпрацю вже в наступному складі ВР і про "ненапад" під час виборчої кампанії.
Вже зараз політичні партії шукають союзників.З БПП люди тікають,як криси з тонучого корабля.Зокрема Добрдомов і його "Народний контроль" вже підписали угоду з Гриценком.Єврооптимісти Наєм,Лещенко,Заліщук і інші теж шукатимуть місця в інших об"єднаннях.Та й "Удар" Кличка,який присутній в БПП,може відколотись.
Зараз переглядають цей форум: imlex, Перес де Куэльяр, Василь-Рівне і 4 гостей
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