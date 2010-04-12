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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54385439544054415442>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:03

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:Общемировой долг в первом квартале 2017 года вырос до рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов мирового ВВП(источник МВФ)


Якщо э ті хто винен, то очевидно є ті кому винні. Хоча розмір боргів просто фантастичний і напевно ніколи в повному обсязі не буде виплачений, хіба що намальованими грошима.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:14

  Ой+ написав:Якщо э ті хто винен, то очевидно є ті кому винні.


Если я не ошибаюсь, то в эти цифры включены и взаимные долги без взаимозачета. А такие случаи достаточно частые. То есть А должен В, а по другим программам и кредитам В должен А, то долг просто суммируется. Хотя с точки зрения обычного обывателя, если А должен тысячу долларов В, а В должен тысячу долларов А, то никто никому не должен, на самом деле суммарно считают общую сумму долгов две тысячи долларов.

  Ой+ написав:Хоча розмір боргів просто фантастичний і напевно ніколи в повному обсязі не буде виплачений

Мне кажется, что все всё давно поняли и играют в игру, осознавая, что никто никому полностью ничего не отдаст. Но если остановить процесс наращивания долгов, экономика просто умрёт.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Да нет, просто стандартный рост середины месяца. Так всегда, ничего особенного

Двадцяті числа не за горами)))
Чи не так? ;)
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:35

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Мне кажется, что все всё давно поняли и играют в игру, осознавая, что никто никому полностью ничего не отдаст.


Як в класиці :
Жан-Батист Мольер. Мещанин во дворянстве
Дорант. Я люблю расплачиваться как можно скорее.
Г-н Журден (тихо г-же Журден). А что я тебе говорил?
Дорант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен.
Г-н Журден (тихо г-же Журден). Вот они, твои нелепые
подозрения.
Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне ссудили?
Г-н Журден. По-моему, да. Я записал для памяти.
...
Дорант. Все это соответствует истине. Сколько же всего?
Г-н Журден. Итого пятнадцать тысяч восемьсот ливров.
Дорант. Итог верен. Пятнадцать тысяч восемьсот ливров.
Дайте мне еще двести пистолей и прибавьте их к общей сумме:
получится ровно восемнадцать тысяч франков, каковые я вам
возвращу в самое ближайшее время.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:40

  freeze написав:
  Ой+ написав:Якщо э ті хто винен, то очевидно є ті кому винні.


Если я не ошибаюсь, то в эти цифры включены и взаимные долги без взаимозачета. А такие случаи достаточно частые. То есть А должен В, а по другим программам и кредитам В должен А, то долг просто суммируется. Хотя с точки зрения обычного обывателя, если А должен тысячу долларов В, а В должен тысячу долларов А, то никто никому не должен, на самом деле суммарно считают общую сумму долгов две тысячи долларов.
Вы не ошибаетесь. Но мне давно интересно, зачем это делается, и почему не провести хотя бы какой-то взаимозачёт, чтобы понимать реальную картину. Хотя на уровне каждого отдельного займа, возможно, есть смысл его не "взаимозачитывать".

Lion+
По сути дефолт уже был, если смотреть на количество просроченных корпоративных долгов и облигаций.
Да и МВФ не дает кредиты, а в основном ставит новые условия и кормит обещаниями

Корпоративные долгов и облигации это дефолт конкретного предприятия, а не государства. А Фиала говорит именно о государстве.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

Нам говорят - "госдолг США 18 триллионов долларов". Это правда. Очевидно предполагается, что фраза "триллионы долларов" должна повергнуть читающего в шок. На самом деле долг может измеряться в чём угодно - хоть в квинтиллионах. Его "размер" определяется другой цифрой, а именно - соотношением госдолга к годовому ввп страны. Вот некоторые цифры долгов стран к их годовому ВВП.

Россия - совокупный государственный долг (внешний и внутренний) - 18% от годового ввп, на 2014 год. Он у нас низкий, по мировым меркам, это правда.

Южная Корея - 35%, Китай - 41% от годового ввп, Индия - 65%, Бразилия - также 65%, Греция - 177%, Япония - 246% (что не мешает ей быть четвёртой экономикой мира и мировым лидером по продолжительности жизни), США - 104%, Ирландия 109%, Сингапур 98%, Бельгия 105% и так далее.

Тут конкретные миллиарды/триллионы/триллиарды не важны - понятно что маленькая страна оперирует миллионами, а большая триллионами - важно сколько набрало каждое государство по сравнению со своими годовыми возможностями. Как вы видите, слухи о каком то экстраординарном госдолге США являются преувеличением. О его выплачиваемости мы поговорим ниже, мы только начали.

2. Ватники уверяют, что США "живут в долг у всего мира". Но почему то, говоря о 18 триллионах американского госдолга, они забывают упомянуть, что на внешний приходится лишь 5 триллионов. Остальное - это долг внутренний, правительства США перед своими гражданами.

Из этих 5 "внешних" триллионов - крупнейшим кредитором США является, нет, ни Китай - ещё один миф и распространённое заблуждение, а Япония. Ей Америка должна 1 триллион 200 миллиардов, Китай на втором месте, с небольшим отрывом. Остальной госдолг размазан тонким слоем, по 100-200 миллиардов, по всем странам мира от Великобритании до Бангладеша. Для сравнения. Годовой отток капитала из России за прошлый год составил 150 миллиардов долларов. Это официально. В этом прогноз на 120. До санкций - по 60 миллиардов утекало из встающей с колен. В год. Это столько же, сколько мы потратили на сочи за 7 лет предолимпиадной стройки. https://kado4nikov.livejournal.com/266194.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:46

  freeze написав:............
  Ой+ написав:Хоча розмір боргів просто фантастичний і напевно ніколи в повному обсязі не буде виплачений

Мне кажется, что все всё давно поняли и играют в игру, осознавая, что никто никому полностью ничего не отдаст. Но если остановить процесс наращивания долгов, экономика просто умрёт.

Ещё одна возможная причина - за не возвращённые долги кредиторы имеют какие-то другие плюшки, поэтому и не особо переживают за их возврат.
Как Януковичу РФ давала кредит, вряд ли рассчитывая на отдачу, цели были другие.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

Сравнение стоимости крупнейших публичных компаний России и США
Теперь приведем более точные данные — капитализацию нескольких предприятий США (на конец 2017 года):
Apple: 750$ млрд.
Amazon: 675$ млрд.
Alphabet (Google): 570$ млрд.
Berkshire Hathaway (предприятие Уоррена Баффета): 518$ млрд.
Facebook: 500$ млрд.
Microsoft: 409$ млрд.
В сумме только 6 этих частных американских компании уже превышают отметку в 3400$ млрд, то есть могут полностью покрыть долг перед Японией и Китаем (самыми крупными кредиторами), и еще останется около 1000$ мрлд. И это только 6 компаний — а всего в Америке насчитается около трех десятков предприятий, чья капитализация превышает отметку в 100 млрд долларов.
Теперь приведем для сравнения капитализацию нескольких крупнейших российских предприятий (данные за начало 2017 года):
Роснефть: 70$ млрд.
Сбербанк: 61.5$ млрд.
Газпром: 60$ млрд.
Лукойл: 48$ млрд.
Новатэк: 39$ млрд.
Норильский Никель: 26$ млрд.
Сургутнефтегаз: 18$ млрд.
Магнит: 17$ млрд.
Газпром Нефть: 17$ млрд.
Банк ВТБ: 16$ млрд.
В сумме выходит чуть больше 370$ млрд — то есть 10 самых дорогих компаний РФ более чем в 2 раза «беднее», чем 1 самая дорогая компания США. А капитализация всего фондового рынка РФ — не дотягивает до 500$ млрд.http://reconomica.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE ... %88%D0%B0/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:02

Запорiжжя ЧР 31/35-40.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:03

  Vint написав:15.07.18 09:28
Тимошенко и Коломойского застали в отеле в Польше. ФОТО
Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского заметили вместе в одном из отелей в Польше.
Интересно что в этот раз косатая пообещала слить за медиаподдержку.

Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".Нагадаю,що депутатська недоторканість поки що не скасована.В разі,якщо вона не буде скасована і для наступного скликання депутатів,то він після обрання в депутати спокійно може повертатись в Україну.
Про що була можлива домовленість?Як варіант - про можливу співпрацю вже в наступному складі ВР і про "ненапад" під час виборчої кампанії.
Вже зараз політичні партії шукають союзників.З БПП люди тікають,як криси з тонучого корабля.Зокрема Добрдомов і його "Народний контроль" вже підписали угоду з Гриценком.Єврооптимісти Наєм,Лещенко,Заліщук і інші теж шукатимуть місця в інших об"єднаннях.Та й "Удар" Кличка,який присутній в БПП,може відколотись.
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