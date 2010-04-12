Трохи гумору по "індексу банана")) Графіки за минулий рік. Певна аналогія спостерігається) В минулому році найменша ціна була в серпні, як і курс за цей період. За останній місяць продукт в середньому подешевшав на 1.95грн. А доллар продувжує чинити опір)) Секта по 25,5 вже розчарувалася, а банани прямують до цієї цілі))
ЛАД написав:Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев? Не купили бы? Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%?
Облигации предлагались на разные сроки в разных валютах. Покупатели выбирали. Если предлагались короткие, значит была нужда в коротких деньгах.
Признаю свою ошибку. Вы правы. Я тогда сам не смотрел, обращал внимание только на суммы, а на форуме речь постоянно шла о сроках полгода (больше) и 3 месяца. Действительно, например, размещение 23 января:
размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 1 193,720 млн гривен под 15,89% годовых, со сроком обращения 182 дня на 924,489 млн гривен под 16,00% годовых и со сроком обращения 1 092 дня на 196,268 млн гривен под 15,70% годовых.
министерство разместило гривневые бумаги со сроком обращения 84 дня на 926,054 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 175 дней на 912,837 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 938,499 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 343 дня на 112,693 млн гривен под 16,4% годовых, со сроком обращения 1 715 дней на 741,273 млн гривен под 15,8% годовых.
размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 2 028,756 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 168 дней на 2 214, 568 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 259 дней на 903,387 млн гривен под 16,48% годовых, и со сроком обращения 336 дней на 90, 299 млн гривен под 16,40% годовых.
Но тогда мне не очень понятно, почему в январе, когда у всех гривни вроде было валом, у правительства денег уже не было? Или торопились занять пока можно, предвидя сложности в будущем?
ЛАД написав:И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту?
А вот такие махинации правительства стали бы достойным объектом для расследования. Валютно-долговые спекуляции прерогатива частных инвесторов. Курсовые колебания нельзя считать плановыми, даже в кавычках. Вполне естественно, что эти колебания привлекают спекулянтов, но сами спекулянты их и сглаживают, что является их основной общественно-полезной функцией.
Не уверен, что для правительства это было бы таким уж преступлением. Для НБУ - да, т.к. он в значительной степени определяет курс, а правительство формально (а сегодня и фактически) к этому отношения не имеет, а на вал. рынке является рядовым игроком, и не самым крупным. Считать плановыми курс. колебания нельзя, но фактически так и есть. И, кстати, я не считаю нормальными такие "плановые" колебания курса в течение года (не нравится слово "плановые", пусть будет "регулярные").
ЛАД написав:Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
Есть в этом упоре какое-то коварство. Если в условиях умеренной инфляции регулятор повышает ставку, объясняя это ожиданиями инфляции, он тем самым усиливает ожидание инфляции в бизнес-среде, что является фактором усиления инфляции. Не могу отделаться от ощущения, что истинную причину повышения ставки от нас скрывают. Впрочем, намеки на то, что это шантаж правительства, выглядят вполне правдоподобными.
Согласен. Хотя возможен и вариант. что в НБУ понимают (знают), что сегодняшние цифры инфляции, скажем, не совсем соответствуют реальности. Последнее время не смотрел инфляцию цен производителей. Никому не попадалось?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 лип, 2018 13:19, всього редагувалось 4 разів.
tea написав:Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".Нагадаю,що депутатська недоторканість поки що не скасована.В разі,якщо вона не буде скасована і для наступного скликання депутатів,то він після обрання в депутати спокійно може повертатись в Україну. Про що була можлива домовленість?Як варіант - про можливу співпрацю вже в наступному складі ВР і про "ненапад" під час виборчої кампанії. Вже зараз політичні партії шукають союзників.З БПП люди тікають,як криси з тонучого корабля.Зокрема Добрдомов і його
Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом i працювати на користь украiнського народу ,а не на олiгархат,бо Як вже набридли цI морди юля ,бойко,ляшки,рабiновичI i далI по списку кожнI вибори одне й те саме «лайно» ,а змiн нема€.
Alex2006 написав:Да нет, просто стандартный рост середины месяца. Так всегда, ничего особенного
Двадцяті числа не за горами))) Чи не так?
Совершенно верно
tea написав:
Vint написав:15.07.18 09:28 Тимошенко и Коломойского застали в отеле в Польше. ФОТО Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского заметили вместе в одном из отелей в Польше. Интересно что в этот раз косатая пообещала слить за медиаподдержку.
Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".
А смысл? Он же не пройдет 5%ный барьер. Он по мажоритарке пойдет, если такая еще будет.
Перес де Куэльяр написав:
tea написав:Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".Нагадаю,що депутатська недоторканість поки що не скасована.В разі,якщо вона не буде скасована і для наступного скликання депутатів,то він після обрання в депутати спокійно може повертатись в Україну. Про що була можлива домовленість?Як варіант - про можливу співпрацю вже в наступному складі ВР і про "ненапад" під час виборчої кампанії. Вже зараз політичні партії шукають союзників.З БПП люди тікають,як криси з тонучого корабля.Зокрема Добрдомов і його
Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом i працювати на користь украiнського народу ,а не на олiгархат,бо Як вже набридли цI морди юля ,бойко,ляшки,рабiновичI i далI по списку кожнI вибори одне й те саме «лайно» ,а змiн нема€.
Опять американцы гонят ложь. https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln "Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили." Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
Alex2006 написав:Да нет, просто стандартный рост середины месяца. Так всегда, ничего особенного
Двадцяті числа не за горами))) Чи не так?
Совершенно верно
tea написав:
Vint написав:15.07.18 09:28 Тимошенко и Коломойского застали в отеле в Польше. ФОТО Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского заметили вместе в одном из отелей в Польше. Интересно что в этот раз косатая пообещала слить за медиаподдержку.
Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".
А смысл? Он же не пройдет 5%ный барьер. Он по мажоритарке пойдет, если такая еще будет.
Перес де Куэльяр написав:
tea написав:Коломойша йтиме на вибори в списку "Укропа".Нагадаю,що депутатська недоторканість поки що не скасована.В разі,якщо вона не буде скасована і для наступного скликання депутатів,то він після обрання в депутати спокійно може повертатись в Україну. Про що була можлива домовленість?Як варіант - про можливу співпрацю вже в наступному складі ВР і про "ненапад" під час виборчої кампанії. Вже зараз політичні партії шукають союзників.З БПП люди тікають,як криси з тонучого корабля.Зокрема Добрдомов і його
Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом i працювати на користь украiнського народу ,а не на олiгархат,бо Як вже набридли цI морди юля ,бойко,ляшки,рабiновичI i далI по списку кожнI вибори одне й те саме «лайно» ,а змiн нема€.
hxbbgaf написав:Опять американцы гонят ложь. https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln "Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили." Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
считать можно по разному. можно только прямой можно прямой и гарантированный можно только внешний только внутренний и внешний и внутренний разом. прежде чем писать проценты долга стран вы с методологий подсчета разобрались?
Перес де Куэльяр написав:Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом
Не має і не буде мати високого рейтингу ні "самопоміч" ні Садовий з Березюком. Та і взагалі хто б не переміг:
У експертних колах кажуть: хоч би хто переміг на виборах, він стане президентом меншості. Суспільство такого керманича здебільшого не сприйматиме, критики на його адресу буде надто багато. Як наслідок, країну лихоманитиме у постійних міжусобних війнах... http://expres.ua/main/2018/07/11/301133 ... odniy-nozi
Зараз у Порошенка є найчисельніша фракція, в наступного президента такого козиря не буде. А всі суперники будуть об'єднуватися для вставляння палок в колеса.
Перес де Куэльяр написав:Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом
Не має і не буде мати високого рейтингу ні "самопоміч" ні Садовий з Березюком. Та і взагалі хто б не переміг:
У експертних колах кажуть: хоч би хто переміг на виборах, він стане президентом меншості. Суспільство такого керманича здебільшого не сприйматиме, критики на його адресу буде надто багато. Як наслідок, країну лихоманитиме у постійних міжусобних війнах... http://expres.ua/main/2018/07/11/301133 ... odniy-nozi
Зараз у Порошенка є найчисельніша фракція, в наступного президента такого козиря не буде. А всі суперники будуть об'єднуватися для вставляння палок в колеса.
согласен...после выборов нас ждет борьба всех против всех
Перес де Куэльяр написав:Гадаю ,якщо «Самопомiч» розкрутить Березюка ,то вiн мiг би стати наступним Президентом
Не має і не буде мати високого рейтингу ні "самопоміч" ні Садовий з Березюком. Та і взагалі хто б не переміг:
У експертних колах кажуть: хоч би хто переміг на виборах, він стане президентом меншості. Суспільство такого керманича здебільшого не сприйматиме, критики на його адресу буде надто багато. Як наслідок, країну лихоманитиме у постійних міжусобних війнах... http://expres.ua/main/2018/07/11/301133 ... odniy-nozi
Зараз у Порошенка є найчисельніша фракція, в наступного президента такого козиря не буде. А всі суперники будуть об'єднуватися для вставляння палок в колеса.
Порошенко ,якщо відчує програш ,то йому краще "лягти" під Самопоміч , Свобода , Громадянська позиція ,Народний фронт ,бо інші його порвуть після приходу до Влади.