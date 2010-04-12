Додано: Нед 15 лип, 2018 12:11

Сибарит написав: ЛАД написав: Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев?

Не купили бы?

Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%? Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев?Не купили бы?Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%?

Облигации предлагались на разные сроки в разных валютах. Покупатели выбирали.

Если предлагались короткие, значит была нужда в коротких деньгах. Облигации предлагались на разные сроки в разных валютах. Покупатели выбирали.Если предлагались короткие, значит была нужда в коротких деньгах.

размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 1 193,720 млн гривен под 15,89% годовых, со сроком обращения 182 дня на 924,489 млн гривен под 16,00% годовых и со сроком обращения 1 092 дня на 196,268 млн гривен под 15,70% годовых.



министерство разместило гривневые бумаги со сроком обращения 84 дня на 926,054 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 175 дней на 912,837 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 938,499 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 343 дня на 112,693 млн гривен под 16,4% годовых, со сроком обращения 1 715 дней на 741,273 млн гривен под 15,8% годовых.

размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 2 028,756 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 168 дней на 2 214, 568 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 259 дней на 903,387 млн гривен под 16,48% годовых, и со сроком обращения 336 дней на 90, 299 млн гривен под 16,40% годовых.

ЛАД написав: И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту? И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту?

А вот такие махинации правительства стали бы достойным объектом для расследования. Валютно-долговые спекуляции прерогатива частных инвесторов.

Курсовые колебания нельзя считать плановыми, даже в кавычках. Вполне естественно, что эти колебания привлекают спекулянтов, но сами спекулянты их и сглаживают, что является их основной общественно-полезной функцией.

А вот такие махинации правительства стали бы достойным объектом для расследования. Валютно-долговые спекуляции прерогатива частных инвесторов.Курсовые колебания нельзя считать плановыми, даже в кавычках. Вполне естественно, что эти колебания привлекают спекулянтов, но сами спекулянты их и сглаживают, что является их основной общественно-полезной функцией.

ЛАД написав: Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя

Есть в этом упоре какое-то коварство.

Если в условиях умеренной инфляции регулятор повышает ставку, объясняя это ожиданиями инфляции, он тем самым усиливает ожидание инфляции в бизнес-среде, что является фактором усиления инфляции.

Не могу отделаться от ощущения, что истинную причину повышения ставки от нас скрывают. Впрочем, намеки на то, что это шантаж правительства, выглядят вполне правдоподобными. Есть в этом упоре какое-то коварство.Если в условиях умеренной инфляции регулятор повышает ставку, объясняя это ожиданиями инфляции, он тем самым усиливает ожидание инфляции в бизнес-среде, что является фактором усиления инфляции.Не могу отделаться от ощущения, что истинную причину повышения ставки от нас скрывают. Впрочем, намеки на то, что это шантаж правительства, выглядят вполне правдоподобными.

Признаю свою ошибку.Вы правы. Я тогда сам не смотрел, обращал внимание только на суммы, а на форуме речь постоянно шла о сроках полгода (больше) и 3 месяца.Действительно, например, размещение 23 января:31 января:И 6 февраля:Но тогда мне не очень понятно, почему в январе, когда у всех гривни вроде было валом, у правительства денег уже не было? Или торопились занять пока можно, предвидя сложности в будущем?Не уверен, что для правительства это было бы таким уж преступлением. Для НБУ - да, т.к. он в значительной степени определяет курс, а правительство формально (а сегодня и фактически) к этому отношения не имеет, а на вал. рынке является рядовым игроком, и не самым крупным.Считать плановыми курс. колебания нельзя, но фактически так и есть.И, кстати, я не считаю нормальными такие "плановые" колебания курса в течение года (не нравится слово "плановые", пусть будет "регулярные").Согласен. Хотя возможен и вариант. что в НБУ понимают (знают), что сегодняшние цифры инфляции, скажем, не совсем соответствуют реальности.