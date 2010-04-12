Перес де Куэльяр написав:а от Березюк поки плям нема ,та й взагалI розумна людина
На данный момент в силу психологических причин типаж Березюка не имеет шансов на успех, сейчас нужен трибун, способный зажечь население целью с помощью внятной и понятной риторики, без заумностей. А как послушаешь Березюка сразу зевота идет, вроде и правильные вещи говорит, но таким однообразным тоном, он может быть хорошим серым кардиналом или руководителем предвыборного штаба.
budivelnik написав:........ Ви в черговий раз замість того щоб припустити що щось не зрозуміли - надули щоки і почали закочувати очі..... 1 Пропорції заощаджень в доларах і в гривнях - дає НБУ Вивчіть і забудьте про свою тупу фразу що всі багаті зберігають в доларах ..... Тому моя Вам порада Деколи припустіть що ви не гуру а профан - відразу розумнішим станете.
"Вам возвращаю Ваш портрет" (совет ). Разбираетесь в строительстве - об этом и пишите. У меня в жизни было много друзей и знакомых, в т.ч. и из Львова. Среди них были очень разные люди, иногда резкие, иногда грубоватые, но хамов не было. Мне за Вас стыдно.
P.s. "3 Нам потрібно в доларових доходах доганяти Захід ( де в нас різниця в 5-15 разів )" - а зачем? Может, сначала надо попытаться хотя бы приблизиться по производству и ВВП? И вообще, могут в бедной стране быть доходы такие, как на Западе? Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 лип, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:а от Березюк поки плям нема ,та й взагалI розумна людина
На данный момент в силу психологических причин типаж Березюка не имеет шансов на успех, сейчас нужен трибун, способный зажечь население целью с помощью внятной и понятной риторики, без заумностей. А как послушаешь Березюка сразу зевота идет, вроде и правильные вещи говорит, но таким однообразным тоном, он может быть хорошим серым кардиналом или руководителем предвыборного штаба.
Ну ,тоді "На скотиняки розрахуйсь" ось, що нас чекає вкотрий раз, якщо така логіка пересічних буде .Поживемо-побачимо ,скоро передвиборчий сезон і все може змінитись і Березюк гадаю теж навчиться скандувати "Банду геть".
Крупных взлетов цены на валюту пока не прогнозируют, поскольку выплаты по НДС ждут лишь через 5-7 дней Спокойные пятничные настроения не позволили 13 июля сильно поднять курс доллара на межбанке: он вырос на мизерные полкопейки, и остановился перед выходными в рамках 26,23-26,24 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Много сделок закрывалось внутри банков (они сводили своих клиентов покупателей и продавцов), и меньше выводилось на открытые торги межбанка. Да и общий объем операций сократился со вчерашних $361,26 млн. до $321,32 млн. Все это не добавило огонька рынку, отсюда и минимальные курсовые движения. «Торги стартовали со значений 26,22-26,24 грн/$, затем рынок сузился до пределов 26,23-26,2350 грн/$, где и прошел основной объем торгов. Торговая сессия завершилась в том же диапазоне 26,23-26,24 грн/$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Ситибанк, Укргазбанк и ProCredit Bank, а из продавцов — ING Bank, Приватбанк, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль. Нацбанка в функционале Matching никто не заметил. Некоторые посчитали, что все это спокойная реакция на вчерашнее повышение Нацбанком учетной ставки с 17% до 17,5% годовых. «Курсовая стабильность сегодняшнего дня обусловлена сохраняющимся равновесием предложения и спроса и спокойной реакцией рынка на повышение регулятором учетной ставки. Одной из целей которого является увеличение привлекательности гривневых инструментов для привлечения валютного капитала от нерезидентов и абсорбирования гривневой ликвидности резидентов, что должно снизить давление на курс», — заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Хотя большинство финансистов все же уверены, что рынок отреагирует на новую ставку НБУ с опозданием, поскольку сейчас продает на межбанке те валютные поступления, которые были запланированы еще неделю назад. Впрочем, на понедельник финансисты дают спокойные прогнозы. Поскольку импортеры по обыкновению не заводят крупные суммы гривны на начало недели, чтобы не потерять на стоимости ресурса (депозитную ставку за выходные дни). «Скорее всего, 16 июля межбанк будет открываться в рамках 26,22-26,28 грн/$, и мы увидим спокойные торги из-за небольшого спроса. Если говорить о будущей неделе в целом, то думаю, что доллар может пойти наверх, но вряд ли сильно далеко. Крупных возмещений по НДС, которые могли бы повлиять на настроения, еще нет (первые возмещения по обыкновению были небольшими — 80 млн. грн. и 140 млн. грн.), и, думаю, не будет на следующей неделе», — спрогнозировал Юрий Гриненко. Олег Куринной ждет торговлю в рамках 26,15-26,25 грн/$. А его коллеги настроены менее оптимистично.
В понедельник нас, скорее всего, ожидает боковик вблизи сегодняшнего закрытия. А уже во вторник и позже котировки должны оттолкнуться, и развернуться вверх», — считает Олег Ропяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
freeze Но этот все лучше чем рашкофил муДаев или фармазон Рабинович, хотя, порой, и вещает с их "новостного" и "аппозиционного" канала. Але то таке... Харьковские работают в сей приятный день следующим образом: $ 26.28/26.32.
#freesentsov Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
Сибарит По кредитованию малого бизнеса в США Вы, похоже, правы. Что нашёл:
О цене кредитования. К ставке Prime, которая в данный момент составляет в США 4,75%, банк приплюсовывает еще 1,75 %, говорится на сайте Wells Fargo. Кроме того, есть ежегодные платежи за обслуживание. Они составляют $95, если кредитная линия открыта на сумму от $10 тысяч до $25 тысяч, и $175, если она превышает $25 тысяч.
Новым клиентам банк предлагает возобновляемую кредитную линию от $5 тысяч до $100 тысяч и фиксированную пониженную ставку на уровне 3,99% на первый год кредитования. Учитывая, что по депозитам Wells Fargo выплачивает десятые и даже сотые процента, банкиры и в этом случае не останутся внакладе. В скобках заметим, что в среднем по банковскому сектору кредитная ставка колеблется вблизи отметки 5%. В региональных и местных банках проценты для малого бизнеса обычно ниже, чем у монстров финансовой отрасли. По сравнению с большинством альтернативных кредитных организаций, таких, как упомянутая выше BlueVine Capital, расценки в Wells Fargo вполне щадящие. Вот только воспользоваться ими сможет далеко не всякий малый бизнес. Минимальный размер выручки потенциального заемщика в условиях никак не оговаривается, но компания должна приносить устойчивую прибыль.
И
Гораздо труднее получить доступ к заимствованиям тем предприимчивым американцам, которые только планируют начать собственное дело. Каким бы привлекательным не выглядел их бизнес-план, кредиторы наверняка в качестве условия выдвинут предоставление залога и весомое участие предпринимателя в проекте собственными средствами. ..... По данным Национальной ассоциации малого бизнеса (The National Small Business Association, NSBA), старейшей и крупнейшей организации подобного рода в США, 69% опрошенных владельцев мелких компаний смогли воспользоваться в 2016 году той или иной формой внешнего финансирования. Остальным так и не удалось найти приемлемые источники или условия кредитования.
Статистика, которую приводит портал компании Fundera, предлагающей содействие и консультирование малому бизнесу, выглядит куда печальнее. «Фактически 80% владельцев малого бизнеса, подающих заявку на кредит, получают отказ», – говорится в одной из публикаций на сайте Fundera. По сравнению с докризисным периодом кредиторы стали намного осмотрительнее. В результате после 2008 года объем кредитования малого бизнеса в США сократился примерно на 20%.
[url]http://провэд.рф/article/47217-kreditovanie-malogo-biznesa-v-ssha--protsenty--usloviya--statistika.html[/url] Почему-то ссылка аккуратно не вставляется.
hxbbgaf написав:Опять американцы гонят ложь. https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln "Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили." Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?