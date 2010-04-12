Додано: Нед 15 лип, 2018 13:51

Крупных взлетов цены на валюту пока не прогнозируют, посколькуСпокойные пятничные настроения не позволили 13 июля сильно поднять курс доллара на межбанке: он вырос на мизерные полкопейки, и остановился перед выходными в рамках 26,23-26,24 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.Много сделок закрывалось внутри банков (они сводили своих клиентов покупателей и продавцов), и меньше выводилось на открытые торги межбанка. Да и общий объем операций сократился со вчерашних $361,26 млн. до $321,32 млн. Все это не добавило огонька рынку, отсюда и минимальные курсовые движения.«Торги стартовали со значений 26,22-26,24 грн/$, затем рынок сузился до пределов 26,23-26,2350 грн/$, где и прошел основной объем торгов. Торговая сессия завершилась в том же диапазоне 26,23-26,24 грн/$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Ситибанк, Укргазбанк и ProCredit Bank, а из продавцов — ING Bank, Приватбанк, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль.Некоторые посчитали, что все это спокойная реакция на вчерашнее повышение Нацбанком учетной ставки с 17% до 17,5% годовых.«Курсовая стабильность сегодняшнего дня обусловлена сохраняющимся равновесием предложения и спроса и спокойной реакцией рынка на повышение регулятором учетной ставки.», — заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Хотя большинство финансистов все же уверены, что рынок отреагирует на новую ставку НБУ с опозданием, поскольку сейчас продает на межбанке те валютные поступления, которые были запланированы еще неделю назад.Впрочем, на понедельник финансисты дают спокойные прогнозы. Поскольку импортеры по обыкновению не заводят крупные суммы гривны на начало недели, чтобы не потерять на стоимости ресурса (депозитную ставку за выходные дни).«Скорее всего, 16 июля межбанк будет открываться в рамках 26,22-26,28 грн/$, и мы увидим спокойные торги из-за небольшого спроса. Если говорить о будущей неделе в целом, то думаю, что доллар может пойти наверх, но вряд ли сильно далеко. Крупных возмещений по НДС, которые могли бы повлиять на настроения, еще нет (первые возмещения по обыкновению были небольшими — 80 млн. грн. и 140 млн. грн.), и, думаю, не будет на следующей неделе», — спрогнозировал Юрий Гриненко.Олег Куринной ждет торговлю в рамках 26,15-26,25 грн/$. А его коллеги настроены менее оптимистично.В понедельник нас, скорее всего, ожидает боковик вблизи сегодняшнего закрытия. А уже во вторник и позже котировки должны оттолкнуться, и развернуться вверх», — считает Олег Ропяк.