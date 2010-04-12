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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:46
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 14:47
Lion+ написав: sryvkin написав: Vlad442 написав:
По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены.
А рост цены - падением объемов...
Имелось ввиду, что при прочих равных, если покупателям налили/заняли денег, то можно цены повысить, а если у покупателей денег мало
, цену поднять не выйдет, придется искать больше покупателей, производить больше товаров/услуг.
если у покупателей мало денег они не смогут купить больше ибо у них же мало денег
ЭТИ покупатели - да, больше не заплатят, но ведь можно поискать новых. Переманить, привлечь, выйти на новые рынки и т.п.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 14:51
Vlad442 написав:
У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше,
У "государства" есть источник дохода - наполняемый бюджет. Теоретически, оно способно получить доход и рассчитаться по займам.
"гривны станет больше" - где?.. У кого-то ее, в итоге, станет меньше.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28
tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаете, тут есть идиоты?
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