|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:46
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14884
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:47
Lion+ написав: sryvkin написав: Vlad442 написав:
По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены.
А рост цены - падением объемов...
Имелось ввиду, что при прочих равных, если покупателям налили/заняли денег, то можно цены повысить, а если у покупателей денег мало
, цену поднять не выйдет, придется искать больше покупателей, производить больше товаров/услуг.
если у покупателей мало денег они не смогут купить больше ибо у них же мало денег
ЭТИ покупатели - да, больше не заплатят, но ведь можно поискать новых. Переманить, привлечь, выйти на новые рынки и т.п.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:51
Vlad442 написав:
У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше,
У "государства" есть источник дохода - наполняемый бюджет. Теоретически, оно способно получить доход и рассчитаться по займам.
"гривны станет больше" - где?.. У кого-то ее, в итоге, станет меньше.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28
tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаете, тут есть идиоты?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19871
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:31
Интересная инфографика "Стал известен самый популярный вид бизнеса в Украине" https://news.finance.ua/ru/news/-/429981/stal-izvesten-samyj-populyarnyj-vid-biznesa-v-ukraine
. Хорошо видно, почему у нас такие успехи в развитии.freeze
, Вы там дали объяснение такой статистики. Оно, по-видимому. верное, но всё же, на мой взгляд, не объясняет такое преобладание сферы услуг. Есть более серьёзные причины.
Интересно было бы сравнить с западной статистикой, желательно не по вновь создаваемым, а по действующим бизнесам.
Не спорить с budivelnik"ом
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3087 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:32
mephala написав: hxbbgaf написав:
Опять американцы гонят ложь.https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln
"Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили."
Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
считать можно по разному.
можно только прямой
можно прямой и гарантированный
можно только внешний
только внутренний
и внешний и внутренний разом.
прежде чем писать проценты долга стран вы с методологий подсчета разобрались?
Это уже манипуляция. Гос. долг - он и в Африке гос. долг, его и подразумевают, когда пишут о странах-должниках, если имеют ввиду что-то другое, то об этом надо написать.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19871
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:05
hxbbgaf написав: tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаете, тут есть идиоты?
Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14884
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:07
tea написав: hxbbgaf написав: tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаете, тут есть идиоты?
Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?
Перша жінка президент України.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7080
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:12
Alex2006 написав:
А смысл? Он же не пройдет 5%ный барьер. Он по мажоритарке пойдет, если такая еще будет.
Якщо провести активну кампанію,то пройде.А грошей він накрав вдосталь,тому вистачить і на білборди і на гречку.Думаю,що "Укроп" займе 1 місце у Дніпропетровській області.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14884
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:13
Ukrainian написав: tea написав:
Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка
?
Перша жінка президент України.
Ляшко чи ЮВТ?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14884
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12705
|1406691
|
П'ят 13 лип, 2018 19:56
jabba
|
|6317
|1337513
|
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
|
|158
|241724
|
|