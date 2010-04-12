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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5441544254435444>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:46

Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:47

  Lion+ написав:
  sryvkin написав:
  Vlad442 написав:По поводу "цену повышать не получается" вы очень не правы. В реальной экономике падение объемов ВСЕГДА сопровождается ростом цены.


А рост цены - падением объемов...
Имелось ввиду, что при прочих равных, если покупателям налили/заняли денег, то можно цены повысить, а если у покупателей денег мало, цену поднять не выйдет, придется искать больше покупателей, производить больше товаров/услуг.

если у покупателей мало денег они не смогут купить больше ибо у них же мало денег :idea:


ЭТИ покупатели - да, больше не заплатят, но ведь можно поискать новых. Переманить, привлечь, выйти на новые рынки и т.п.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:51

  Vlad442 написав:У нас главный заемщик это государство. Поэтому когда оно много берет, ему придется еще больше отдавать. Через год гривны станет больше,


У "государства" есть источник дохода - наполняемый бюджет. Теоретически, оно способно получить доход и рассчитаться по займам.

"гривны станет больше" - где?.. У кого-то ее, в итоге, станет меньше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28

  tea написав:Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.

Думаете, тут есть идиоты?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:31

Интересная инфографика "Стал известен самый популярный вид бизнеса в Украине" https://news.finance.ua/ru/news/-/429981/stal-izvesten-samyj-populyarnyj-vid-biznesa-v-ukraine. Хорошо видно, почему у нас такие успехи в развитии.
freeze, Вы там дали объяснение такой статистики. Оно, по-видимому. верное, но всё же, на мой взгляд, не объясняет такое преобладание сферы услуг. Есть более серьёзные причины.
Интересно было бы сравнить с западной статистикой, желательно не по вновь создаваемым, а по действующим бизнесам.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:32

  mephala написав:
  hxbbgaf написав:Опять американцы гонят ложь.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln
"Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили."
Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?

считать можно по разному.
можно только прямой
можно прямой и гарантированный
можно только внешний
только внутренний
и внешний и внутренний разом.
прежде чем писать проценты долга стран вы с методологий подсчета разобрались?

Это уже манипуляция. Гос. долг - он и в Африке гос. долг, его и подразумевают, когда пишут о странах-должниках, если имеют ввиду что-то другое, то об этом надо написать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:05

  hxbbgaf написав:
  tea написав:Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.

Думаете, тут есть идиоты?

Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:07

  tea написав:
  hxbbgaf написав:
  tea написав:Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.

Думаете, тут есть идиоты?

Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?


Перша жінка президент України.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:12

  Alex2006 написав:А смысл? Он же не пройдет 5%ный барьер. Он по мажоритарке пойдет, если такая еще будет.

Якщо провести активну кампанію,то пройде.А грошей він накрав вдосталь,тому вистачить і на білборди і на гречку.Думаю,що "Укроп" займе 1 місце у Дніпропетровській області.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:13

  Ukrainian написав:
  tea написав:Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?


Перша жінка президент України.

Ляшко чи ЮВТ?
tea
 
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