RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5441544254435444

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:17

  hxbbgaf написав:
  tea написав:Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.

Думаете, тут есть идиоты?

Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:30

  tea написав:
  Ukrainian написав:
  tea написав:Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?


Перша жінка президент України.

Ляшко чи ЮВТ?

Юля
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:43

  Ukrainian написав:
  tea написав:
  tea написав:Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.

Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?


Перша жінка президент України.
Перша на поклон до Х.ла .І знову КРАСТИ .Да, ще забув ,"Новий газовий контракт".Чи подуріли панове? Хіба щось змінить ця Юля на краще?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 06.01.17
Подякував: 587 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:45

  innamax2008 написав:Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.

А вы себя тоже к бОльшей половине причисляете ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 31.08.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46

Реформы, приток валюты, и "вот это вот всё"

На правах воскресного оффтопа.

Тут много рассказывают о перемогах, реформах, рісте, и т.п.

Я так понимаю, это - перемога, и этот человек будет заниматься развитием незаконной добычи бурштына, как экспортно-ориентированной отрасли? :-)

Зображення
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 271
З нами з: 22.01.18
Подякував: 196 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

Ну що, хто як дивиться футбол, а я так
Зображення
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5441544254435444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Грйс-мэн, Vint і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12705 1406691
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 19:56
jabba
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.