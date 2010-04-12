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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:17
hxbbgaf написав: tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаете, тут есть идиоты?
Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:30
tea написав: Ukrainian написав: tea написав:
Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка
?
Перша жінка президент України.
Ляшко чи ЮВТ?
Юля
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:43
Ukrainian написав: tea написав: tea написав:
Уявляю,які політичні дебати будуть тут з осіні.Наш форум - розріз населення,тому тут є форумчани,які голосуватимуть і за Ляшка і за Тимошенко і за Бойка і за інших кандидатів.
Думаєте,тут немає виборців Бойка,ЮВТ і Ляшка?
Перша жінка президент України.
Перша на поклон до Х.ла .І знову КРАСТИ
.Да, ще забув ,"Новий газовий контракт".Чи подуріли панове? Хіба щось змінить ця Юля на краще?
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:45
innamax2008 написав:
Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.
А вы себя тоже к бОльшей половине причисляете ?
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46
На правах воскресного оффтопа.
Тут много рассказывают о перемогах, реформах, рісте, и т.п.
Я так понимаю, это - перемога, и этот человек будет заниматься развитием незаконной добычи бурштына, как экспортно-ориентированной отрасли?
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