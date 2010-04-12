Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:17
Большая половина страны идиотов, по этому имеем то, что имеем, в список забыли добавить педалика и однотурового.
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:30
Юля
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:43
Перша на поклон до Х.ла .І знову КРАСТИ .Да, ще забув ,"Новий газовий контракт".Чи подуріли панове? Хіба щось змінить ця Юля на краще?
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:45
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46
Реформы, приток валюты, и "вот это вот всё"
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:01
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:20
Re: Валютный рынок в контексте
Ааааа, хорвати самі собі забили
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:29
Re: Валютный рынок в контексте
єєєєє!!!! відіграли!!!
1:1
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:30
Re: Валютный рынок в контексте
Якось і сумніву не було за кого Русіано))
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:33
Re: Валютный рынок в контексте
на мировых финансовых рынках наблюдается общая ситуация по оттоку капитала из развивающихся стран в рынки развитых стран. Тренд движения капитала сохраняется в течение нескольких месяцев. Он обоснован несколькими факторами, такими как:
всеобщее укрепление доллара в связи с проводимой монетарной и фискальной политикой (повышение ставок, сокращение баланса ФРС, увеличение дефицита госбюджета США с целью фискального стимулирования и снижения корпоративных налогов);
ожидание повышения ставок на фоне улучшающихся показателей экономики (в случае с США) и разные степени ужесточения параметров монетарной политики (в случае с Еврозоной, а также Японией и Великобританией в начале года);
нарастание геополитической напряжённости, связанной с "тарифными войнами" между США, её партнёрами по НАФТА, Китаем, Европейским Союзом и другими странами.
Тренд перетока капитала затронул весь спектр развивающихся стран, а не только отдельно взятые экономики.
"Даже наиболее диверсифицированные развивающиеся экономики также оказались подвержены оттоку капитала, что выразилось в виде ослабления их валют", – сказала представитель Нацбанка.
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