Yuri_61
Нацбанк Украины с Нацбанком Казахстана перепутали ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38
Re: Валютный рынок в контексте
Пеналь у ворота хорватів
2:1
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:39
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:46
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:47
Україна повинна протягом наступних п’яти років повернути 33 млрд доларів зовнішніх позик. Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.
Про це під час години запитань до уряду в п’ятницю сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«З 2005-го по 2013 роки в Україні створено понад 50 млрд дол. боргів. Вони були позичені і витрачені невідомо на що. З 2014 року ми обслуговуємо ці борги. Для їх обслуговування нам необхідно щорічно залучати близько 5 млрд дол. За наступні 5 років нам треба повернути 33 млрд дол.», — сказав Гройсман.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43027 ... 3-milyardy
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:49
Re: Валютный рынок в контексте
Нацбанк видит риски оттока капитала из Украины
15.06.2018-12:00/в Новости
Дальнейшее ужесточение монетарной политики США увеличит риски значительного оттока капитала из развивающихся стран, включая Украину, считают в Национальном банке Украины.
Как говорится в очередном отчете НБУ о финансовой стабильности, эти риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года, независимо от продолжения сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
Нацбанк отметил, что монетарная политика США становится все жестче, что может вызвать отток капитала из рисковых активов и развивающихся стран, и признаки реализации этого сценария отслеживаются в последние месяцы.
Под действием жесткой монетарной политики доллар США укрепляется, зато валюты развивающихся стран дешевеют, и страны реагируют на это по-разному.
«По оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям «аппетита к риску» среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих стран значительно подешевели», — отмечается в отчете.
Справка УНИАН. В ближайшие дни состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, где ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского регулятора. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки ФРС, что укрепит доллар и может оказать давление на валюты развивающихся стран.
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:55
Лібо з валідолом дивиться.
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:58
Додано: Нед 15 лип, 2018 18:01
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