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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54435444544554465447>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:37

Yuri_61
Нацбанк Украины с Нацбанком Казахстана перепутали ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38

Re: Валютный рынок в контексте

Пеналь у ворота хорватів :shock:
2:1 :(
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:39

  Позитивчик написав:Ну що, хто як дивиться футбол, а я так
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У нас сушеного карася даже голодные бомжи есть не станут. :oops: Не предназначена эта рыба для сушения.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:42

jabba
З півасіком - нормально! :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:46

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:желательно не по вновь создаваемым, а по действующим бизнесам.

Очень правильная оговорка. Дело в том, что первые четыре пункта в рейтинге - это отрасли, где наиболее популярна периодическая перерегистрация юрлиц. Для оптовой торговли это особенно актуально.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:47

Україна повинна протягом наступних п’яти років повернути 33 млрд доларів зовнішніх позик. Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.

Про це під час години запитань до уряду в п’ятницю сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 2005-го по 2013 роки в Україні створено понад 50 млрд дол. боргів. Вони були позичені і витрачені невідомо на що. З 2014 року ми обслуговуємо ці борги. Для їх обслуговування нам необхідно щорічно залучати близько 5 млрд дол. За наступні 5 років нам треба повернути 33 млрд дол.», — сказав Гройсман.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43027 ... 3-milyardy
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

Нацбанк видит риски оттока капитала из Украины
15.06.2018-12:00/в Новости
Дальнейшее ужесточение монетарной политики США увеличит риски значительного оттока капитала из развивающихся стран, включая Украину, считают в Национальном банке Украины.
Как говорится в очередном отчете НБУ о финансовой стабильности, эти риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года, независимо от продолжения сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
Нацбанк отметил, что монетарная политика США становится все жестче, что может вызвать отток капитала из рисковых активов и развивающихся стран, и признаки реализации этого сценария отслеживаются в последние месяцы.
Под действием жесткой монетарной политики доллар США укрепляется, зато валюты развивающихся стран дешевеют, и страны реагируют на это по-разному.
«По оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям «аппетита к риску» среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих стран значительно подешевели», — отмечается в отчете.
Справка УНИАН. В ближайшие дни состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, где ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского регулятора. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки ФРС, что укрепит доллар и может оказать давление на валюты развивающихся стран.https://antiraid.com.ua/news/natsbank-v ... z-ukrainy/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:55

  Позитивчик написав:Ну що, хто як дивиться футбол

Лібо з валідолом дивиться. :mrgreen:
http://vzdorovomtele.ru/media/dejstvija ... no_6_1.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:58

  tea написав:
  Позитивчик написав:Ну що, хто як дивиться футбол

Лібо з валідолом дивиться. :mrgreen:

Напевно, плакав його мільйон і вам від нього, ящик шампусіка, але ще не вечір!
Попереду другий тайм :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:01

  Позитивчик написав:
  tea написав:
  Позитивчик написав:Ну що, хто як дивиться футбол

Лібо з валідолом дивиться. :mrgreen:

Напевно, плакав його мільйон і вам від нього, ящик шампусіка, але ще не вечір!
Попереду другий тайм :D

Незважаючи на результат 1 тайму,мені більше подобається гра хорватів.
tea
 
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