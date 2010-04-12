28.06.2018 Рекордную сумму за последние пять лет вывели международные инвесторы с российского фондового рынка. Нерезидентов пугает сохраняющаяся геополитическая напряженность в отношениях между США и Россией, а также планы ФРС по дальнейшему повышению ключевой ставки. Бегство международных инвесторов с российского рынка акций в минувшем месяце существенно ускорилось. По оценкам "Денег", основанным на аналитическом отчете Bank of America Merrill Lynch (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)), за четыре недели, закончившиеся 13 июня, клиенты фондов, инвестирующих в Россию, забрали $513 млн. Это более чем в 13 раз больше объема инвестиций, выведенных из фондов данной категории месяцем ранее (около $39 млн). Текущий месяц стал четвертым подряд, когда фонды фиксируют нетто-отток инвестиций, и за это время международные инвесторы забрали из российских фондов около $800 млн. https://generalinvest.ru/press_news/416.html
jabba написав:У нас сушеного карася даже голодные бомжи есть не станут. Не предназначена эта рыба для сушения.
В прямых руках и карась получается годный. Хотя соглашусь что правильная жирненькая плотва объедение. Вообще соление рыбы искусство, уж я то знаю - я на плотвичке песикота съел. И еще однажды меня удивили историей как один дед-рыбак торговал на районе разными сушеными рыбами. Так вот у него караси стоили дорого, даже дороже плотвы, причем цены были дороже магазинов. Караси разбирались самыми первыми.