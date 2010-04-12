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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5443544454455446

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:02

  tea написав:
  Позитивчик написав:Ну що, хто як дивиться футбол

Лібо з валідолом дивиться. :mrgreen:
http://vzdorovomtele.ru/media/dejstvija ... no_6_1.jpg

Напевно, Лібо, після матчу, буде якусь француженку дерти :oops: так сказати, буде мстити французам! :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:03

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать.
читай тоді й мою
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:08

Бегут без оглядки (КоммерсантЪ)

28.06.2018
Рекордную сумму за последние пять лет вывели международные инвесторы с российского фондового рынка. Нерезидентов пугает сохраняющаяся геополитическая напряженность в отношениях между США и Россией, а также планы ФРС по дальнейшему повышению ключевой ставки.
Бегство международных инвесторов с российского рынка акций в минувшем месяце существенно ускорилось. По оценкам "Денег", основанным на аналитическом отчете Bank of America Merrill Lynch (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)), за четыре недели, закончившиеся 13 июня, клиенты фондов, инвестирующих в Россию, забрали $513 млн. Это более чем в 13 раз больше объема инвестиций, выведенных из фондов данной категории месяцем ранее (около $39 млн). Текущий месяц стал четвертым подряд, когда фонды фиксируют нетто-отток инвестиций, и за это время международные инвесторы забрали из российских фондов около $800 млн. https://generalinvest.ru/press_news/416.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:14

Re: Валютный рынок в контексте

  jabba написав:У нас сушеного карася даже голодные бомжи есть не станут. Не предназначена эта рыба для сушения.

В прямых руках и карась получается годный. Хотя соглашусь что правильная жирненькая плотва объедение. Вообще соление рыбы искусство, уж я то знаю - я на плотвичке песикота съел. И еще однажды меня удивили историей как один дед-рыбак торговал на районе разными сушеными рыбами. Так вот у него караси стоили дорого, даже дороже плотвы, причем цены были дороже магазинов. Караси разбирались самыми первыми.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

Все, пупець мільйону Лібо
3:1
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:22

  ребе Нок написав:Вообще соление рыбы искусство, уж я то знаю - я на плотвичке песикота съел.

Сомневаюсь, я костлявый, об меня можно только зубы сломать. И зачем вам лишние траты на стоматолога ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

Подвійний пупець мільйону Лібо
4:1
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

ого, вже 4:2
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

Ще є шанс в Лібо доказати, що його "голос зверху", нічим не гірший, ніж віщуни на СТБ :mrgreen: :) :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

Ну що, капітану-тренеру Лібо додали 5 хвилин, щоб виграти мульйон :D
Позитивчик
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