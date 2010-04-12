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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54455446544754485449>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

Аааааа, Лібо, Лібо...
Краще було за отих 250 тисяч, що поставили на футбол, нагодувати дітей-сиріт :roll:
Востаннє редагувалось Позитивчик в Нед 15 лип, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:54

  pesikot написав:
  ребе Нок написав:Вообще соление рыбы искусство, уж я то знаю - я на плотвичке песикота съел.

Сомневаюсь, я костлявый, об меня можно только зубы сломать. И зачем вам лишние траты на стоматолога ?

Будем перебиваться тем что есть, не субсидию ж у государства клянчить. Так что се ля ви :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Голос из космоса: "Извини, ошибся".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:00

Либо ошибся. Это неудивительно. Французы на голову сильнее. Шанмов было мало.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:00

  Позитивчик написав:Ще є шанс в Лібо доказати, що його "голос зверху", нічим не гірший, ніж віщуни на СТБ :mrgreen: :) :D

Голос зверху виявився неправильним.

https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016 ... 425267.jpg

П.С.Нічого,капітане.В майбутньому підфартить.
Востаннє редагувалось tea в Нед 15 лип, 2018 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:03

Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:04

Re: Валютный рынок в контексте

Так що, думаю, що "голос з розетки" для Лібо, а що "віщий сон" для Сінуса, це все "з однієї бочки налито" :D :)
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:10

  ребе Нок написав:Будем перебиваться тем что есть, не субсидию ж у государства клянчить. Так что се ля ви :)

Так не клянчите субсидию, можете платить полную стоимость услуг ЖКХ в России, на территории России. И есть самую дешёвую рыбу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:14

Всем спасибо за внимание.
Мастер-класс по техническим причинам не состоялся и переносится на другое время и на другие инструменты.
Видимо Он решил, что эти деньги больше нужны кому-то другому, а эти траты меня вовсе не обременят. Ему виднее. Я Его послушный и кроткий сын, принимаю с радостью и благодарностью за дополнительный адреналин и тестостерон.
Банкет по случая финала мундиаля не отменяется.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать.
читай тоді й мою

Ничего неожиданного.
Вы подтвердили своё хамство и "хлопський розум".
В нормальной стране за Вашу подпись Вы заплатили бы через суд огромный штраф.
Не дай бог, такие, как Вы, придут к власти.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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