Аааааа, Лібо, Лібо...
Краще було за отих 250 тисяч, що поставили на футбол, нагодувати дітей-сиріт
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 18:53
Re: Валютный рынок в контексте
Аааааа, Лібо, Лібо...
Краще було за отих 250 тисяч, що поставили на футбол, нагодувати дітей-сиріт
Востаннє редагувалось Позитивчик в Нед 15 лип, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 лип, 2018 18:54
Будем перебиваться тем что есть, не субсидию ж у государства клянчить. Так что се ля ви
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:00
Либо ошибся. Это неудивительно. Французы на голову сильнее. Шанмов было мало.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:00
Голос зверху виявився неправильним.
П.С.Нічого,капітане.В майбутньому підфартить.
Востаннє редагувалось tea в Нед 15 лип, 2018 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:03
Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:04
Re: Валютный рынок в контексте
Так що, думаю, що "голос з розетки" для Лібо, а що "віщий сон" для Сінуса, це все "з однієї бочки налито"
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:10
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:14
Всем спасибо за внимание.
Мастер-класс по техническим причинам не состоялся и переносится на другое время и на другие инструменты.
Видимо Он решил, что эти деньги больше нужны кому-то другому, а эти траты меня вовсе не обременят. Ему виднее. Я Его послушный и кроткий сын, принимаю с радостью и благодарностью за дополнительный адреналин и тестостерон.
Банкет по случая финала мундиаля не отменяется.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:15
Ничего неожиданного.
Вы подтвердили своё хамство и "хлопський розум".
В нормальной стране за Вашу подпись Вы заплатили бы через суд огромный штраф.
Не дай бог, такие, как Вы, придут к власти.
Не спорить с budivelnik"ом
|