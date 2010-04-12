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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:19
Libo написав:
Всем спасибо за внимание.
Мастер-класс по техническим причинам не состоялся и переносится на другое время и на другие инструменты.
Видимо Он решил, что эти деньги больше нужны кому-то другому, а эти траты меня вовсе не обременят. Ему виднее. Я Его послушный и кроткий сын, принимаю с радостью и благодарностью за дополнительный адреналин и тестостерон.
Банкет по случая финала мундиаля не отменяется.
Сочувствую, но мне нравится Ваш оптимизм! Так держать!
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:26
ЗЫ
Уточняю, я слышал голос из космоса накануне полуфинала. Два раза было произнесено слово Croatia. Я интерпретировал это явление как имя победителя в полуфинале и в финале. Видимо ошибся и это была подсказка только на первый матч.
Учимся. Будут и еще подсказки. Будем их правильнее интерпретировать.
Главное ими обязательно пользоваться.
Бездействие в нашем инвестиционном деле - это преступная халатность.
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Libo
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:38
Libo
не расстраивайся и думай о будущих победах. Сегодня не сфартило на миллион чтобы завтра сфартило на три
ПС. Вообще такое ощущение что весь турнир французов немного тянули.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:53
Libo
Голос свыше никогда не ошибается. И спутать его ни с чем невозможно. Потому и поэтому он именно голосом свыше является.
Прикрывают свои личные фантазии-вымыслы-хотелки якобы голосом свыше (для солидности своих бредней)) только проходимцы и жулики всех мастей.
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detroytred
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:55
Ага, віщуни на СТБ нервово курять в стороні
Так-так, хтось ставить чверть ляма на футбол, щоб профукати...
А десь, дітвора, радіє четвертинці чорного хліба...
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Позитивчик
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:59
Позитивчик написав:
Ага, віщуни на СТБ нервово курять в стороні
Так-так, хтось ставить чверть ляма на футбол, щоб профукати...
А десь, дітвора, радіє четвертинці чорного хліба...
Вы никогда не пробовали не громко констатировать , а тихо помочь? или это недостаточно позитивно?
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Гурман
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:04
Libo
Понятно, му*** и пиз....л ты libo, а я провтыкал 1500грн.
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yaroslav_p
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:10
Гурман написав:
Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!
Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.Дорікнути за гру практично немає за що,окрім реалізації моментів.
Вам "+" за те,що підтримали Лібо.
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tea
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:14
tea написав:
А це ж не раніше вересня,а з вересня починається передвиборча кампанія.
А почему таруты-бойки давно и беспрепятственно ведут агитацию на Интере в прайм-тайм?
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
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Starikan
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:16
Слава Украине ! Давай ,давай! Хорватия вперед ! Слава Хорватии !МолодцI.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 15 лип, 2018 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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