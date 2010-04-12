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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 544654475448544954505451>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:19

  Libo написав:Всем спасибо за внимание.
Мастер-класс по техническим причинам не состоялся и переносится на другое время и на другие инструменты.
Видимо Он решил, что эти деньги больше нужны кому-то другому, а эти траты меня вовсе не обременят. Ему виднее. Я Его послушный и кроткий сын, принимаю с радостью и благодарностью за дополнительный адреналин и тестостерон.
Банкет по случая финала мундиаля не отменяется.

:lol: :lol: :lol:

Сочувствую, но мне нравится Ваш оптимизм! Так держать! :)
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:26

ЗЫ

Уточняю, я слышал голос из космоса накануне полуфинала. Два раза было произнесено слово Croatia. Я интерпретировал это явление как имя победителя в полуфинале и в финале. Видимо ошибся и это была подсказка только на первый матч.
Учимся. Будут и еще подсказки. Будем их правильнее интерпретировать.
Главное ими обязательно пользоваться.
Бездействие в нашем инвестиционном деле - это преступная халатность.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:38

Libo не расстраивайся и думай о будущих победах. Сегодня не сфартило на миллион чтобы завтра сфартило на три 8)
ПС. Вообще такое ощущение что весь турнир французов немного тянули.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:53

Libo
Голос свыше никогда не ошибается. И спутать его ни с чем невозможно. Потому и поэтому он именно голосом свыше является.

Прикрывают свои личные фантазии-вымыслы-хотелки якобы голосом свыше (для солидности своих бредней)) только проходимцы и жулики всех мастей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

Ага, віщуни на СТБ нервово курять в стороні :mrgreen:

Так-так, хтось ставить чверть ляма на футбол, щоб профукати...

А десь, дітвора, радіє четвертинці чорного хліба...
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Позитивчик написав:Ага, віщуни на СТБ нервово курять в стороні

Так-так, хтось ставить чверть ляма на футбол, щоб профукати...

А десь, дітвора, радіє четвертинці чорного хліба...

Вы никогда не пробовали не громко констатировать , а тихо помочь? или это недостаточно позитивно?
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:04

Libo
Понятно, му*** и пиз....л ты libo, а я провтыкал 1500грн.
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:10

  Гурман написав:Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!

Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.Дорікнути за гру практично немає за що,окрім реалізації моментів.
Вам "+" за те,що підтримали Лібо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:14

  tea написав: А це ж не раніше вересня,а з вересня починається передвиборча кампанія.

А почему таруты-бойки давно и беспрепятственно ведут агитацию на Интере в прайм-тайм?
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:16

Слава Украине ! Давай ,давай! Хорватия вперед ! Слава Хорватии !МолодцI.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 15 лип, 2018 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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