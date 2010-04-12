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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54475448544954505451>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:17

  vovan_prm написав:
  tea написав: Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. :shock:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. :shock:
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!

Де-факто это одно и то же.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:19

  Starikan написав:
  tea написав: А це ж не раніше вересня,а з вересня починається передвиборча кампанія.

А почему таруты-бойки давно и беспрепятственно ведут агитацию на Интере в прайм-тайм?

Передвиборча кампанія в телевізорі і на білбордах йде вже давно.
Я мав на увазі - Верховну Раду.У депутатів з 4 вересня буде передвиборча риторика і відповідні голосування.Всі будуть воювати проти всіх.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:22

  Перес де Куэльяр написав:
  Ukrainian написав:
Перша на поклон до Х.ла .І знову КРАСТИ .Да, ще забув ,"Новий газовий контракт".Чи подуріли панове? Хіба щось змінить ця Юля на краще?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:23

  tea написав:
  Гурман написав:Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!

Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.Дорікнути за гру практично немає за що,окрім реалізації моментів.
Вам "+" за те,що підтримали Лібо.

Хорваты не играли лучше , они играли красивее. Либо, я не поддерживал , а отдал ему должное за красивую игру. Выиграть могут многие , это всего лишь показатель прагматизма ,а красивая игра стоит значительно дороже чем победа.Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:28

  tea написав:Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.

Результат на табло
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:44

  Игорь написав:
  tea написав:Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.

Результат на табло

Буває таке,що гра краща,аніж результат.
Але гра забувається,а результат залишиться в історії.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:45

  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Ukrainian написав:
Перша на поклон до Х.ла .І знову КРАСТИ .Да, ще забув ,"Новий газовий контракт".Чи подуріли панове? Хіба щось змінить ця Юля на краще?

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Однотуровый конечно лучше. Всё для Рыжего старается за долю малую.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:46

Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:50

По валюті.Вперше за останні 4-5 місяців на вихідних курс не падав,а зростав,хоча й символічно,на пару копійок.Причина такого кроку одна - попит вище пропозиції.
Ну й ще одне - на готівці відбулась зміна позицій у порівнянні з міжбанком.Тепер готівка у всіх містах вище,аніж на міжбанку.
tea
 
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