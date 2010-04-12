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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:17
vovan_prm написав: tea написав:
Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис.
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів.
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!
Де-факто это одно и то же.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
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Starikan
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:19
Starikan написав: tea написав:
А це ж не раніше вересня,а з вересня починається передвиборча кампанія.
А почему таруты-бойки давно и беспрепятственно ведут агитацию на Интере в прайм-тайм?
Передвиборча кампанія в телевізорі і на білбордах йде вже давно.
Я мав на увазі - Верховну Раду.У депутатів з 4 вересня буде передвиборча риторика і відповідні голосування.Всі будуть воювати проти всіх.
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tea
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:23
tea написав: Гурман написав:
Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!
Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.Дорікнути за гру практично немає за що,окрім реалізації моментів.
Вам "+" за те,що підтримали Лібо.
Хорваты не играли лучше , они играли красивее. Либо, я не поддерживал , а отдал ему должное за красивую игру. Выиграть могут многие , это всего лишь показатель прагматизма ,а красивая игра стоит значительно дороже чем победа.Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.
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Гурман
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:28
tea написав:
Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.
Результат на табло
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Игорь
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:44
Игорь написав: tea написав:
Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.
Результат на табло
Буває таке,що гра краща,аніж результат.
Але гра забувається,а результат залишиться в історії.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:45
Однотуровый конечно лучше. Всё для Рыжего старается за долю малую.
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innamax2008
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:46
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Yuri_61
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:46
Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:50
По валюті.Вперше за останні 4-5 місяців на вихідних курс не падав,а зростав,хоча й символічно,на пару копійок.Причина такого кроку одна - попит вище пропозиції.
Ну й ще одне - на готівці відбулась зміна позицій у порівнянні з міжбанком.Тепер готівка у всіх містах вище,аніж на міжбанку.
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