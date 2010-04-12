tea написав: Залишилось два пункти для отримання траншу. 1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. 2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете??? Никто не требует поднять цену на газ для населения! Просыл простой: одна цена для всех!
Де-факто это одно и то же.
А о борьбе с коррупцией забыли? Сейчас это самая болшая загвоздка, пчелы не хотят бороться против меда.
Взять в руки лиру: сможет ли Турция остановить девальвацию национальной валюты Турецкая лира в июле обновила исторические минимумы. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. Ранее на динамике валюты сказывались высокая инфляция и ожидания президентских и парламентских выборов, прошедших 24 июня. Теперь, по мнению экспертов, обеспокоенность рынков вызывает монетарная политика властей. В то же время аналитики подчёркивают, что активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ.https://russian.rt.com/business/article ... -lira-kurs
Yuri_61 написав:Взять в руки лиру: сможет ли Турция остановить девальвацию национальной валюты Турецкая лира в июле обновила исторические минимумы. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. Ранее на динамике валюты сказывались высокая инфляция и ожидания президентских и парламентских выборов, прошедших 24 июня. Теперь, по мнению экспертов, обеспокоенность рынков вызывает монетарная политика властей. В то же время аналитики подчёркивают, что активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ.https://russian.rt.com/business/article ... -lira-kurs
Просто подкуплены главы крупнейших центробанков, которые печатают свои валюты и скупают доллар и американские акции.