RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:51

  tea написав:Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.

О результатах мы узнаем первыми на своей шкуре. И не от Трампа.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:52

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  tea написав: Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. :shock:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. :shock:
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!

Де-факто это одно и то же.

А о борьбе с коррупцией забыли? Сейчас это самая болшая загвоздка, пчелы не хотят бороться против меда.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:52

  hxbbgaf написав:
  tea написав:Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.

О результатах мы узнаем первыми на своей шкуре.

Що маєте на увазі?
Харків післязавтра бомбитимуть?
tea
 
Повідомлень: 14894
З нами з: 15.11.08
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

Взять в руки лиру: сможет ли Турция остановить девальвацию национальной валюты
Турецкая лира в июле обновила исторические минимумы. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. Ранее на динамике валюты сказывались высокая инфляция и ожидания президентских и парламентских выборов, прошедших 24 июня. Теперь, по мнению экспертов, обеспокоенность рынков вызывает монетарная политика властей. В то же время аналитики подчёркивают, что активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ.https://russian.rt.com/business/article ... -lira-kurs
Yuri_61
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:12

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 03.12.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:27

  tea написав:
  hxbbgaf написав:
  tea написав:Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.

О результатах мы узнаем первыми на своей шкуре.

Що маєте на увазі?
Харків післязавтра бомбитимуть?

Необязательно, но обострение, наверное, будет. А Трамп ничего толком не скажет, как и путлер, о результатах скажут действия, а не слова.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:28

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:33

  Yuri_61 написав:Взять в руки лиру: сможет ли Турция остановить девальвацию национальной валюты
Турецкая лира в июле обновила исторические минимумы. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. Ранее на динамике валюты сказывались высокая инфляция и ожидания президентских и парламентских выборов, прошедших 24 июня. Теперь, по мнению экспертов, обеспокоенность рынков вызывает монетарная политика властей. В то же время аналитики подчёркивают, что активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ.https://russian.rt.com/business/article ... -lira-kurs

Просто подкуплены главы крупнейших центробанков, которые печатают свои валюты и скупают доллар и американские акции.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:35

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5448544954505451>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12705 1406851
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 19:56
jabba
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337541
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57998)
15.07.2018 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.