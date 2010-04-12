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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:45
Гурман написав: Выиграть могут многие , это всего лишь показатель прагматизма ,а красивая игра стоит значительно дороже чем победа.Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.
Все это лишь отговорки-утешения, как сказал великий Лобановский, игра забывается, а победа остается навсегда, или примерно так сказал.
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