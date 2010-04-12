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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:45

Re: Валютный рынок в контексте

Гурман написав: Выиграть могут многие , это всего лишь показатель прагматизма ,а красивая игра стоит значительно дороже чем победа.Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.


Все это лишь отговорки-утешения, как сказал великий Лобановский, игра забывается, а победа остается навсегда, или примерно так сказал.
freeze
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  #<1 ... 5448544954505451
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