Чего Харьков, бомбить могут легко и Киев и даже Львов без особых проблем.
Калибры с Каспия долетали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:33
Чего Харьков, бомбить могут легко и Киев и даже Львов без особых проблем.
Калибры с Каспия долетали
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:36
Если для тебя это критично, давай номер карточки, я в виде исключения компенсирую.
Но имей в виду, мы - мелкие спекулянты и инвесторы - всегда принимаем наши решения самостоятельно и самостоятельно несем за них ответственность.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:58
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:20
Ничего интересного не будет. Скорее всего, какие-то общие слова.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26
В черговий раз тролистий мудозвон вирішив повикабелюватись
1 Ви чи я писали що вважаєте що наше споживання не сильно відрізняється від європи?
2 Якщо реальне споживання відрізняється не сильно - то якого милого лізете в пляшку ( тим більше що перед цим попередньо надули щоки) і заявляєте що нам не потрібно виходити з віртуальних порівнячнь до реальних
3 Хто створив свій підпис( який також хамський) і тепер дивується що його фейсом повозюкали по тейблу?
Тому ще раз
ЛАД троль- за гроші або по тупості - при чому для мешканців держави Україна він виглядає ворогом(або пробує внести в спілкування промосковскі темники)
ПС
Тепер приклад на хлопський розум
У ВВП Німеччини вартість газу становить 350-550 Євро
Якщо ми піднімемо у себе вартість газу з 250 до 350 Доларів - це збільшить наше ВВП на 2% ( 20 млрд м3 * (350-250=100) доларів = 2 млрд доларів
Питання для троля
- підняття ціни газу до світового рівня дозволить швидше підняти доходи до світового рівня ?
- так як в ціні газу до 70-80% становлять податки - то збільшення доходів бюджету в стані компенсувати збільшення витрат населення - і якщо в стані то зростання від цього ВВП на 2% це позитивний чи негативний сигла
ППС
А тепер тролику пиши в москву і вимагай нових темників, бо в самого крім надутих щік -мозку надати відповід не вистарчить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26
Могут и будут - разные вещи. Могут и Вашингтон.
Не нагнетайте.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:37
но тем не менее ходят смотреть игру а не счет.
иначе можно было бы просто пробить пенальти и разойтись. зачем 90 минут бегать?
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