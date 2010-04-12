RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:33

  tea написав:
  hxbbgaf написав:
  tea написав:Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.

О результатах мы узнаем первыми на своей шкуре.

Що маєте на увазі?
Харків післязавтра бомбитимуть?

Чего Харьков, бомбить могут легко и Киев и даже Львов без особых проблем.
Калибры с Каспия долетали :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:36

  yaroslav_p написав:Libo
Понятно, му*** и пиз....л ты libo, а я провтыкал 1500грн.


Если для тебя это критично, давай номер карточки, я в виде исключения компенсирую.
Но имей в виду, мы - мелкие спекулянты и инвесторы - всегда принимаем наши решения самостоятельно и самостоятельно несем за них ответственность. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6430
З нами з: 14.11.11
Подякував: 280 раз.
Подякували: 3133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:58

  Гурман написав:Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.



Е. так королеву!

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6430
З нами з: 14.11.11
Подякував: 280 раз.
Подякували: 3133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:20

  tea написав:Завтра перша велика зустріч Трампа і ВВХ.Чекатимемо закінчення зустрічі і інтерв"ю Трампа якомусь виданню через 1-2 дні після зустрічі.

Ничего интересного не будет. Скорее всего, какие-то общие слова.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9819
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3089 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать.
читай тоді й мою
Ничего неожиданного.
Вы подтвердили своё хамство и "хлопський розум".
В нормальной стране за Вашу подпись Вы заплатили бы через суд огромный штраф.
Не дай бог, такие, как Вы, придут к власти.
В черговий раз тролистий мудозвон вирішив повикабелюватись
1 Ви чи я писали що вважаєте що наше споживання не сильно відрізняється від європи?
2 Якщо реальне споживання відрізняється не сильно - то якого милого лізете в пляшку ( тим більше що перед цим попередньо надули щоки) і заявляєте що нам не потрібно виходити з віртуальних порівнячнь до реальних
3 Хто створив свій підпис( який також хамський) і тепер дивується що його фейсом повозюкали по тейблу?

Тому ще раз
ЛАД троль- за гроші або по тупості - при чому для мешканців держави Україна він виглядає ворогом(або пробує внести в спілкування промосковскі темники)

ПС
Тепер приклад на хлопський розум
У ВВП Німеччини вартість газу становить 350-550 Євро
Якщо ми піднімемо у себе вартість газу з 250 до 350 Доларів - це збільшить наше ВВП на 2% ( 20 млрд м3 * (350-250=100) доларів = 2 млрд доларів

Питання для троля
- підняття ціни газу до світового рівня дозволить швидше підняти доходи до світового рівня ?
- так як в ціні газу до 70-80% становлять податки - то збільшення доходів бюджету в стані компенсувати збільшення витрат населення - і якщо в стані то зростання від цього ВВП на 2% це позитивний чи негативний сигла

ППС
А тепер тролику пиши в москву і вимагай нових темників, бо в самого крім надутих щік -мозку надати відповід не вистарчить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19451
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26

  Lion+ написав:..................
Чего Харьков, бомбить могут легко и Киев и даже Львов без особых проблем.
Калибры с Каспия долетали :idea:

Могут и будут - разные вещи. Могут и Вашингтон. :mrgreen:
Не нагнетайте.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9819
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3089 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:37

  freeze написав:
Гурман написав: Выиграть могут многие , это всего лишь показатель прагматизма ,а красивая игра стоит значительно дороже чем победа.Либо был под стать хорватам , они проиграли красивее чем многие выигрывают.


Все это лишь отговорки-утешения, как сказал великий Лобановский, игра забывается, а победа остается навсегда, или примерно так сказал.

но тем не менее ходят смотреть игру а не счет.
иначе можно было бы просто пробить пенальти и разойтись. зачем 90 минут бегать?
mephala
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 00:36

  Позитивчик написав:Краще було за отих 250 тисяч, що поставили на футбол...

неужели я всё пропустил и прапор выложил здесь скан квитанции на ставку? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12951
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1734 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 00:45

  freeze написав:как сказал великий Лобановский, игра забывается, а победа остается навсегда, или примерно так сказал.

штамп звучит чуть иначе: "результат остаётся".
и не факт, что именно Лобановский был первым.
но вот что останется в памяти надолго, так это зонт над пуйлом и мокнущие при этом под проливным дождём президент ФИФА, президент Франции, президент Хорватии (женщина), руководители двух национальных футбольных федераций и президент УЕФА.
свиньи всегда остаются свиньями, даже если строят стадионы за миллиарды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12951
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1734 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 5448544954505451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12705 1406950
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 19:56
jabba
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337566
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7912)
16.07.2018 00:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron