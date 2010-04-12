Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать. Можете не отвечать (читайте мою подпись). Если бы Вы научились думать или хотя бы не хамить, можно было бы разговаривать. читай тоді й мою читай тоді й мою Ничего неожиданного.

Вы подтвердили своё хамство и "хлопський розум".

В нормальной стране за Вашу подпись Вы заплатили бы через суд огромный штраф.

Не дай бог, такие, как Вы, придут к власти. Ничего неожиданного.Вы подтвердили своё хамство и "хлопський розум".В нормальной стране за Вашу подпись Вы заплатили бы через суд огромный штраф.Не дай бог, такие, как Вы, придут к власти.

В черговий раз тролистий мудозвон вирішив повикабелюватись1 Ви чи я писали що вважаєте що наше споживання не сильно відрізняється від європи?2 Якщо реальне споживання відрізняється не сильно - то якого милого лізете в пляшку ( тим більше що перед цим попередньо надули щоки) і заявляєте що нам не потрібно виходити з віртуальних порівнячнь до реальних3 Хто створив свій підпис( який також хамський) і тепер дивується що його фейсом повозюкали по тейблу?Тому ще разЛАД троль- за гроші або по тупості - при чому для мешканців держави Україна він виглядає ворогом(або пробує внести в спілкування промосковскі темники)ПСТепер приклад на хлопський розумУ ВВП Німеччини вартість газу становить 350-550 ЄвроЯкщо ми піднімемо у себе вартість газу з 250 до 350 Доларів - це збільшить наше ВВП на 2% ( 20 млрд м3 * (350-250=100) доларів = 2 млрд доларівПитання для троля- підняття ціни газу до світового рівня дозволить швидше підняти доходи до світового рівня ?- так як в ціні газу до 70-80% становлять податки - то збільшення доходів бюджету в стані компенсувати збільшення витрат населення - і якщо в стані то зростання від цього ВВП на 2% це позитивний чи негативний сиглаППСА тепер тролику пиши в москву і вимагай нових темників, бо в самого крім надутих щік -мозку надати відповід не вистарчить