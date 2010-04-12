Додано: Пон 16 лип, 2018 05:47

tea написав: Вперше за останні 4-5 місяців на вихідних курс не падав,а зростав,хоча й символічно,на пару копійок.Причина такого кроку одна - попит вище пропозиції.

Ну й ще одне - на готівці відбулась зміна позицій у порівнянні з міжбанком.Тепер готівка у всіх містах вище,аніж на міжбанку. Вперше за останні 4-5 місяців на вихідних курс не падав,а зростав,хоча й символічно,на пару копійок.Причина такого кроку одна - попит вище пропозиції.Ну й ще одне - на готівці відбулась зміна позицій у порівнянні з міжбанком.Тепер готівка у всіх містах вище,аніж на міжбанку.

Уточню інформацією з конкуруючого форуму від шановного 101195.По результатам недели гривна укрепилась на межбанковском валютном рынке на 0,4% до 26,23 грн./$. Четыре дня подряд торги проходили без существенных колебаний курса. НБУ трижды за неделю проводил интервенции с функционалом Matching по покупке долларов США и купил в понедельник около $42 млн. (максимум с 10 апреля), а во вторник и четверг – по $10 млн. Объём покупки Регулятором валюты за неделю составил около $62 млн., а объем нетто-покупки с начала июля – $76,5 млн.Спрэд между курсами на наличном и межбанковском валютных рынках впервые с середины апреля стал положительным и составил в пятницу 4 коп./$.Остатки на корсчетах банков в НБУ увеличились на 10,1 млрд. грн. до 58,3 млрд. грн., а объем депозитных сертификатов в обращении снизился на 13,0 млрд. грн. до 53,1 млрд. грн. Наблюдается постоянный отток гривны по наличному каналу, (банки покупают наличную гривну у НБУ) за неделю было куплено 5,9 млрд. грн. На следующей неделе отток по наличному каналу может может быть усилен.